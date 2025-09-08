Зеленски: Путин го тестира светот

„Важно е што денеска видовме широк одговор од партнерите на овој удар. Јасно е дека Русија се обидува да ѝ нанесе болка на Украина со уште подрски напади. Ова е јасен знак дека Путин го тестира светот – дали ќе го прифати или ќе го трпи“, објави Володимир Зеленски вечерва на „Х“, коментирајќи го најголемиот руски воздушен напад врз Украина досега.

„Затоа, изјавите на државните лидери и институциите мора да бидат поткрепени со силни потези – санкции против Русија и поединци поврзани со Русија, високи тарифи и други ограничувања за трговијата со Русија. Нивните загуби мора да се почувствуваат, рече Зеленски.

„Друга работа е подеднакво важна – нашите долгорочни можности. Путин не сака преговори, тој очигледно се крие од нив, поради што недостигот на гориво во Русија и другите економски тешкотии се логичен одговор на одбивањето на прекин на огнот или состанок на ниво на лидери“, рече Зеленски.