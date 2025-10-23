Земјите од Европската Унија усвоија пакет санкции против Русија: Забрана за увоз на руски гас до 2027 година

0 SHARES Сподели Твитни

Земјите од Европската Унија официјално го усвоија 19-тиот пакет санкции против Русија поради војната против Украина, што вклучува и забрана за увоз на руски течен природен гас (LNG).Поточно, 27 земји-членки веќе го одобрија пакетот во среда навечер откако Словачка ја укина блокадата.Забраната за течен природен гас (ЛНГ) ќе стапи на сила во две фази: краткорочните договори ќе истечат по шест месеци, а долгорочните договори ќе истечат на 1 јануари 2027 година. Целосната забрана доаѓа една година пред планот на Европската комисија за ставање крај на зависноста на блокот од руските фосилни горива.Мерките во пакетот вклучуваат и нов механизам за ограничување на движењето на руските дипломати во рамките на ЕУ, според соопштението.„Санкциите се насочени кон руски банки, крипто берзи и субјекти во Индија и Кина. ЕУ го ограничува движењето на руските дипломати за да спречи обиди за дестабилизација. На Путин му станува сè потешко да ја финансира оваа војна“, изјави шефицата на европската дипломатија, Каја Калас, во објава на X.Данскиот министер за надворешни работи Ларс Леке Расмусен изјави дека забраната за увоз на течен природен гас (ТПГ) е важен чекор кон целосно укинување на руската енергија во ЕУ.

