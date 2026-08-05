Зошто некои луѓе се менуваат штом ќе дојдат до пари? Науката открива зошто ароганцијата често избива на површина

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Беше учтив, знаеше да ги слуша другите и не очекуваше посебен третман. А потоа стекна пари, позиција или влијание и како да стана друг човек. Почна да ги прекинува соговорниците, да ги омаловажува луѓето, да покажува нетрпение и да се однесува како правилата што важат за сите други повеќе да не важат за него. Можат ли парите навистина толку многу да го променат човекот или само му дозволуваат да го покаже она што отсекогаш го криел?

Популарната изрека е дека парите ги „корумпираа“ луѓето, но психологијата нуди посложено објаснување. Парите сами по себе не создаваат нова личност, но можат да ја променат положбата на една личност, неговите односи со другите и границите што претходно го ограничувале неговото однесување. Новостекнатата моќ на некого навистина се менува, додека за друг само ги прави повидливи карактеристиките што веќе постоеле.

Не се само парите, туку и моќта што ја носат

Кога некој ќе стекне повеќе пари, тој често добива нешто што може да биде многу поважно за неговото однесување: поголема независност. Тој повеќе не мора да моли за услуги, да чека туѓа одлука, да се прилагодува или премногу да се грижи дали некој ќе му ја одбие помошта.

Тука може да започне промената. Лице кое е помалку зависно од другите понекогаш станува помалку заинтересирано за нивните потреби, чувства и мислења . Не затоа што парите ја избришале нејзината способност да емпатира, туку затоа што повеќе нема толку многу причини да обрнува внимание на луѓето околу неа.

Истражување објавено во списанието „Психолошка наука“ покажа дека чувството на моќ може да ја намали подготвеноста на една личност да ја види ситуацијата од туѓа перспектива . Во серија експерименти, луѓето кои имале зголемено чувство на моќ биле повеќе фокусирани на сопствениот поглед на ситуацијата, помалку ги земале предвид информациите што другите ги немале и помалку прецизно ги препознавале емоционалните изрази на другите луѓе.

Ова не значи дека секоја моќна личност ја губи емпатијата. Истражувањата покажуваат дека одредени околности можат да ја зголемат веројатноста дека една личност ќе стане поегоцентрична и помалку внимателна кон луѓето во однос на кои има предност.

Зошто човекот почнува да верува дека заслужува повеќе од другите

Парите можат да го променат начинот на кој една личност го објаснува сопствениот успех . Ако верува дека сè постигнала единствено благодарение на својата интелигенција, работа и способности, а ги занемарува околностите, среќата, семејната поддршка, добрите можности и помошта од другите луѓе, таа може да развие силно чувство дека е поспецијална или поспособна од сите околу неа.

Ова лесно води до верувањето: „Ако сум поуспешен, веројатно вредам повеќе“.

Таквата личност може да почне да очекува прва да биде услужена, другите да слушаат без прашање, грешките да се простуваат и правилата да можат да се прилагодат за да одговараат на нивните потреби. Во психологијата, овој вид очекување се нарекува чувство на право на посебен третман .

Границата помеѓу самодовербата и ароганцијата е токму таму. Здравата самодоверба значи дека некој ја знае својата вредност, додека ароганцијата започнува кога ќе заклучи дека другите вредат помалку поради тоа.

Парите , според тоа, не мора директно да произведат дрскост . Тие можат да создадат услови во кои лицето почнува да ја перцепира својата материјална предност како доказ за лична и морална супериорност.

Кога последиците ќе исчезнат, однесувањето може одеднаш да се промени

Еден човек можеби се однесувал учтиво претходно затоа што бил навистина внимателен кон другите . Но, исто така е можно да знаел дека грубоста може да го доведе во неволја. Тој зависел од својот работодавач, колегите, пријателите,клиентите или членовите на семејството и затоа морал да прави компромиси.

Со повеќе пари, некои од тие инхибиции исчезнуваат. Едно лице може да плати за туѓа помош, да смени соработници, да прекине врска штом некој му противречи или да ги ублажи последиците од сопствените погрешни одлуки. Во исто време, луѓето се спротивставуваат на тоа сè помалку и помалку.

Затоа промената понекогаш изгледа ненадејна. Сепак, карактерот не се променил нужно преку ноќ. Можно е човекот едноставно да добил повеќе простор да го прави она што претходно морал да го воздржува.

Вака се создава маѓепсан круг. Околината ги замолчува навредите, се смее на несоодветни шеги и го кажува она што сака да го чуе една моќна личност . Поради ова, таа не добива искрени повратни информации и почнува да верува дека нејзиното однесување е прифатливо. Она што првично било повремен излив, со текот на времето може да стане редовно однесување.

Што покажа познатото истражување за богатството и неетичкото однесување

Една од најпознатите студии на оваа тема е објавена во 2012 година во списанието „ Зборник на трудови на Националната академија на науките“ . Преку седум студии, истражувачите го набљудувале однесувањето на луѓето во секојдневни и експериментални ситуации.

Во две теренски студии, возачите биле набљудувани на раскрсница и пешачки премин. Возачите на поскапи автомобили почесто земале предност пред другите возила и не пропуштале пешак кој чекал да ја премине улицата.

Во лабораториските експерименти, повисокиот општествен статус бил поврзан со поголема подготвеност на учесниците да се договараат за време на деловните преговори, да мамат за да ги зголемат шансите за освојување награда или да поддржуваат неетички практики на работното место.

Во еден од експериментите, на учесниците привремено им било дадено зголемено чувство на припадност на повисока или пониска општествена позиција. Оние кои биле охрабрени да се сметаат себеси за социјално попривилегирани, зеле повеќе бомбони од сад за кој им било кажано дека е наменет за деца од друга лабораторија.

Авторите заклучиле дека резултатите делумно се поврзани со попозитивен став кон алчноста. Сепак, уште едно откритие е особено важно: кога истражувачите и учесниците со понизок општествен статус биле натерани да размислуваат за придобивките од алчноста, нивните неетички намери се зголемиле на приближно исто ниво.

Ова значи дека капацитетот за неетичко однесување не е својствен само за богатите луѓе. Околина која ги величи личната добивка, алчноста и успехот по секоја цена може да влијае на однесувањето на луѓето без оглед на нивниот финансиски статус.

Сепак, истражувањата не докажуваат дека тие се богати луѓе

полошо

Би било погрешно да се заклучи од една или неколку студии дека богатите луѓе се нужно посебични, помалку емпатични или посклони кон нечесност. Индивидуалните студии обично покажуваат просечни разлики меѓу групите, а не судбината на секој поединец.

Покрај тоа, социјалниот статус не е ист како и износот на пари на сметката. Тој вклучува образование, занимање, семејно потекло, углед, чувство за сопствено место во општеството и степен на моќ над другите луѓе.

Голема мета-анализа објавена во 2025 година во списанието „Психолошки билтен“ вклучуваше податоци од повеќе од два милиони луѓе. Таа покажа мала, но стабилна врска помеѓу повисоката општествена позиција и поголемата просоцијалност, т.е. однесување насочено кон помагање на другите. Сепак, разликите беа мали, а резултатите зависеа и од тоа како се мереа општествената позиција и помагањето.

Затоа науката не поддржува едноставна поделба на „добри сиромашни“ и „лоши богати“ . Богата личност може да биде дарежлива и внимателна, исто како што личност со малку пари може да биде груба, себична и нечесна.

Дали парите го менуваат или го откриваат карактерот?

Најискрен одговор е: може да ги направи и двете. За некои луѓе, богатството постепено го менува нивниот начин на размислување. Поголемата моќ, помалата зависност од другите, новиот социјален круг и постојаното додворување можат да ја ослабнат навиката да се грижат за потребите на другите.

За други, парите првенствено ги отстрануваат ограничувањата. Личноста повеќе не мора да ја крие потребата за доминација, восхит или посебен третман . Потоа може да изгледа како да стекнала сосема нова особина, иако можеби постоела и претходно, но немала доволно простор да ја покаже. Сепак, ниту едното ниту другото не се неизбежни. Парите даваат можност за избор, а начинот на кој таа можност ќе се искористи зависи од вредностите, самоконтролата , ставот кон другите луѓе и подготвеноста за прифаќање критики.

Затоа парите можеби не се најдобриот тест за тоа што станува една личност. Честопати се многу подобар тест за тоа што ќе направи кога ќе сфати дека може.

The post Зошто некои луѓе се менуваат штом ќе дојдат до пари? Науката открива зошто ароганцијата често избива на површина appeared first on Во Центар.

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