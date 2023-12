Иванка Трамп го пронајде НАЈМАГИЧНИОТ ФУСТАН ЗА ДЕКЕМВРИ: Чини 3.500 долари, но нуди бесплатен трик за паметење

0 SHARES Сподели Твитни

Иванка Трамп , поранешна манекенка и советничка на нејзиниот татко Доналд Трамп додека тој беше претседател на Соединетите Американски Држави, беше многу забележана по својот стил во последниве години, а остана лојална на недооценената елеганција дури и по напуштањето на Белата куќа .

Сепак, празничната сезона го вади најкреативното и највеселото во нас, па Иванка сега сподели стајлинг инспириран од диско топка кој веднаш ги преплави модните портали и дефинитивно не е нешто во што можевме да ја видиме во изминатите години.

Таа присуствуваше на отворањето на нов луксузен хотел во Лас Вегас, каде што се дружеше со Ким Кардашијан, Шер, Том Брејди и Силвестер Сталоне , а за тоа подготви стил кој дефинитивно не се гледа секој ден.

Изборот на поранешната „прва ќерка“ беше креација на модната куќа Monique Lhuillier , која на прв поглед изгледа како комбинација од црн топ и сребрено здолниште, а всушност е елегантен фустан во две бои.

Иванка се одлучи за фустан без прерамки и ракави, чиј горен дел е само широка црна лента, додека струкот паѓа на подот во вид на раскошно сребрено здолниште.

Чини скоро 3.500 долари , овој луксузен вечерен фустан е изработен од свила и вискоза a има впечатлив холивудски стил.

Сребрена боја – врвен декемвриски моден трик

Често поврзан со свечени свечени настани и многу погодно за комбинирање со накит, „сребрениот тренд“ е проникнат со празнично расположение.

И оваа година дизајнерите ги зачинија своите колекции со сребрени тонови, меѓу кои Ферагамо со секси асиметрични фустани и Коперни со помош на светкави сребрени блејзери, додека модната куќа Изабел Марант избра металик панталони за ноќно излегување.

Овој футуристички тренд секогаш има свое место во декемврискиот стил, па се исплати да инвестирате во стилско парче во сребрена боја или со детали во тој тон бидејќи можете да бидете сигурни дека ќе се носи следната зима.

Не мора да одите до Иванка Трамп, се разбира, бидејќи има многу поекономични начини да се искористи целосната моќ на среброто, но нејзината идеја е нешто што вреди да се запамети – во комбинација со црно, ќе изгледа спектакуларно!

