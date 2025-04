Изложба и Промоција на Монографија за Македонското Културно Наследство во Тирана

0 SHARES Сподели Твитни

Амбасадата на Македонија во Тирана соопшти дека во текот на „Недела на македонската култура“ синоќа во културниот центар „Нобис“ во Тирана се одржа изложба на уметнички дела со традиционални македонски носии. Паралелно беше промовирана и книгата „Монографија за македонската народна носија“ од авторот Владимир Јаневски, која ги истражува овие културни богатства.

При изложбата и промоцијата, проф. д-р Владимир Јаневски претстави носии и приказни кои ја отсликуваат македонската историја и културен идентитет. Секоја носија раскажува приказна за љубовта, вештината и посветеноста на нашите предци, истакнува Амбасадата на Македонија во Тирана. Изработени со ткање и везење, овие симболи носат значење и порака за припадност и убавина. Бојата, орнаментите и материјалите имаат длабока симболика и поминале низ генерации. Изложените носии претставуваат богатство од македонската народна уметност, одраз на различните региони со свои уникатни приказни.

Монографијата на Јаневски спроведува сериозно истражување на традиционалната облека, обогатена со усни сведоштва и детална анализа на носиите од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Оваа изложба не служи само како возобновување на минатото, туку ги охрабрува новите генерации да ги негуваат своите корени и да изградат иднина базирана на овие темели. Монографијата претставува плод на повеќедецениското истражување во областа на материјалната култура, со особен акцент на македонската традиционална облека.

Манифестацијата „Недела на македонската култура“, која се одржува за прв пат во Тирана, започна на 23 април и ќе заврши утре.

