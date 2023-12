Израелската армија објави снимка на која се гледаат „тунелите што водат до домовите на лидерите на Хамас“ под градот Газа

0 SHARES Сподели Твитни

Израелските сили открија мрежа од тунели длабоко под центарот на Газа од регистрираните имоти на Јахја Синвар и други високи организатори на Хамас на нападите во Израел на 7 октомври, соопшти армијата во средата.

Според странските медиуми, пренесува Телеграфи, тунелите биле пронајдени кога војниците го обезбедувале централното подрачје на градот во последните денови, изјави за новинарите портпаролот Питер Лернер.

Достапни преку спирални скали и лифт до 20 метри под земја, тунелите беа опремени со електрична енергија, камери за надзор и силни врати, според сликите што војската ги сподели со новинарите.

„Овој комплекс, и над и под земја, беше моќен центар за воените и политичките крила на Хамас“, рече Лернер.

An inside look into a Hamas terrorist tunnel exposed under the home of a close confidant of Hamas’ leader in Gaza, Yahya Sinwar. pic.twitter.com/8id78kF2W7— Israel Defense Forces (@IDF) December 20, 2023

„Ројтерс“ вели дека сепак не може независно да ги потврди дадените информации.

Но, во соопштението, армијата рече дека тунелите ги користеле високи функционери на Хамас, вклучувајќи ги Синвар, Исмаил Ханије и Мухамед Деиф за да ги насочуваат операциите и за „секојдневно заштитено движење“ низ срцето на градот Газа.

Се верува дека Синвар и Деиф се организатори на нападите на 7 октомври, предводени од Хамас, во кои загинаа 1.200 луѓе и предизвикаа израелски напад врз Газа, во кој загинаа околу 20.000 луѓе и беа принудени повеќето од нејзините 2,3 милиони луѓе да ги напуштат своите домови.

Израел има наведена цел да го уништи Хамас и да ги спаси повеќе од 130 луѓе кои сè уште се држат како заложници од палестинските исламистички милитанти.

Израел допрва треба да ги најде лидерите и покрај тоа што ја презеде контролата врз делови од Газа.



