Илон Маск осуден за измама, должи 2,6 милијарди долари!

Удар со милијарди долари за најбогатиот човек на светот. Поротата во Калифорнија донесе пресуда која го затресе технолошкиот свет, утврдувајќи дека Илон Маск свесно ги измамил акционерите на тогашен Твитер за време на контроверзниот процес на купување на компанијата во 2022 година. Овој судски епилог, кој доаѓа по долга правна битка, го става Маск пред потенцијална обврска да исплати отштета од неверојатни 2,6 милијарди долари, што претставува еден од најголемите финансиски удари во неговата кариера.

Случајот, познат како групна тужба „Пампена против Маск“, тврди дека милијардерот користел манипулативни тактики и лажни изјави за да влијае врз цената на акциите додека се подготвуваше да го преземе социјалниот гигант за 44 милијарди долари. Акционерите докажаа дека неговите јавни настапи и најави за „паузирање“ на зделката предизвикале вештачки хаос на берзата, овозможувајќи му на Маск стратешка предност на нивна директна штета. Според извештаите на „Си-Ен-Би-Си“, адвокатите на оштетената страна веќе ги финализираат пресметките за рекордната сума на отштета која Маск ќе мора да ја покрие.

Од Твитер до X и xAI: Интеграција под правна сенка

Пресудата доаѓа во момент кога Маск веќе целосно ја трансформираше платформата. По купувањето по цена од 54,20 долари по акција, Твитер беше преименуван во X, а потоа агресивно интегриран во новиот технолошки конзорциум на Маск. Денес, X е нераскинлив дел од екосистемот на неговата компанија за вештачка интелигенција xAI и вселенскиот гигант SpaceX, создавајќи супер-платформа која ги спојува социјалните медиуми со најнапредната технологија на денешницата.

Сепак, овој правен пораз фрла сенка врз неговите амбициозни планови за иднината. Судот во Калифорнија испрати јасна порака дека ниту највлијателните технолошки лидери не се над законот кога станува збор за заштита на инвеститорите и пазарните правила. Додека Маск веројатно ќе се обиде да ја оспори висината на сумата преку жалбени постапки, финансиските аналитичари предупредуваат дека 2,6 милијарди долари се сериозен товар дури и за неговите компании, кои моментално инвестираат милијарди во развој на вештачка интелигенција и нови мисии до Марс.

Берзански лекции и милијардерска одговорност

На 21 март 2026 година, случајот „Пампена против Маск“ влегува во учебниците по корпоративно право како преседан за однесувањето на извршните директори на социјалните мрежи. Пресудата дека „Маск лажел“ е директен напад врз неговиот кредибилитет кај институционалните инвеститори, кои сега со поголема доза на скептицизам ќе ги следат неговите објави на X. Ова е скапа лекција за влијанието на твитовите врз реалната економија и моќта на малиот акционер кога ќе се обедини против најголемите корпоративни сили.

Останува да се види како овој финансиски удар ќе влијае врз тековните проекти на Маск, особено врз xAI, која се бори за доминација на пазарот на вештачка интелигенција. Со 2,6 милијарди долари на коцка, Илон Маск влегува во период на правна и финансиска реорганизација. Дали ова ќе биде само мала пречка во неговата визија за иднината или почеток на серија тужби кои ќе го разнишаат неговиот деловен екосистем, ќе покажат наредните месеци на американските судови.