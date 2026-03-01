Илјадници граѓани на протест во Ниш, 16 месеци по падот на надстрешницата

Протестот во Ниш на 1 март се одржува точно една година по најмасовниот студентски собир во овој град, под називот „Студентски едикт“.

Илјадници граѓани, на повик на студентите кои беа во блокада, протестираат во Ниш на 1 март и оддаваат почит на жртвите, точно 16 месеци по падот на надстрешницата – настан кој го покрена бранот на масовни антивладини протести низ Србија.

На централниот градски плоштад во Ниш, шестнаесетминутно молчење беше одржано во чест на загинатите при падот на надстрешницата на Железничката станица во Нови Сад на 1 ноември 2024 – по една минута за секоја жртва.

Под мотото „Државата сме ние“, граѓаните, на повик на студентите, маршираа во две колоните низ централните улици на најголемиот град на југот на Србија.

Протестот се одржува точно една година по најмасовниот студентски собир во Ниш, „Студентски едикт“. Тогаш се собраа десетици илјади граѓани, а студентските колоните пешачки пристигнаа од повеќе делови на Србија.

Од декември 2024, академиците речиси една година ги блокираа државните факултети, барајќи да се утврди одговорноста за загинатите 16 лица на реконструираната Железничка станица во Нови Сад и распишување вонредни парламентарни избори.

Откако излегоа од блокираните факултети, на улиците им се придружија стотици илјади граѓани.

Во фокусот на антивладините протести се обвинувањата дека системската корупција довела до несреќата.

Властите ја отфрлаат вината за несреќата и одбиваат да распишат избори.

Сепак, најавена е можност за избори во 2026 година, без прецизирање на датумот.