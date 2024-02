Имаме снимка од лидерот на Хамас на која се гледа дека тој бега низ тунел со сопругата, децата и братот

Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија видеоснимка на која наводно се гледа лидерот на Хамас, Јахја Синвар, во тунел под градот Кан Јунис во јужна Газа, пренесува Си-ен-ен.

Објавувајќи го видеото на прес-конференција, портпаролот на ИДФ, Даниел Хагари, рече дека снимката е од 10 октомври и го прикажува Синвар со сопругата, децата и неговиот брат како шетаат низ темен тунел. Хагари рече дека ИДФ го добила материјалот во последните денови и рече дека снимката е направена на камера за видеонадзор на Хамас.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.

There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f

— Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024