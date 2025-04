Инспекции не посетија дискотека во Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Изминатите 13 години, ниту еден контролор од општинските служби во Кочани не ја проверил состојбата на просторот кој беше трансформиран од лесна индустрија во дискотеки „Пулс“, каде на 16 март се случи трагичен пожар, при што животот го загубија 61 личност. Ова го истакна државниот обвинител Љупчо Коцевски на заедничката прес-конференција со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Катастрофалниот пожар избувна во ноќта меѓу 15 и 16 март, однесувајќи 59 животи, а во следните две недели, двајца од речиси 200-те повредени им подлегнаа на повредите.

Со проширувањето на истрагата, вкупниот број на осомничени се зголеми за 19, вклучувајќи бивши министри за економија од 2012 до 2024 година, државни секретари, градежни инспектори и поранешни раководители од Дирекцијата за заштита и спасување. Обвинителството побара судот во Кочани да ги задржи четворица во притвор, да издаде домашен притвор за седуммина со ограничувања на комуникација и мерки на претпазливост за други седум лица, додека едно лице е надвор од државата.

Истрагата доби правец кон поединци кои го овозможиле дискотеката „Пулс“ нелегално да добие лиценца. Меѓу уапсените се наоѓаат поранешни министри за економија од власта на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ и поранешниот директор на пазарниот инспекторат. Расширувањето на истрагата дојде поради повеќекратни злоупотреби и пропусти што резултирале со нелегално функционирање на „Пулс“ како угостителски објект без исполнување на законските нормативи и со занемарување на безбедносните стандарди.

„Сегашниот министер за економија не е дел од истрагата, бидејќи нема докази дека тој бил дел од процесот за продолжување на лиценцата на клубот „Пулс“ во Кочани,“ изјави Коцевски.

