Интер и Милан официјално станаа ко-сопственици на легендарниот стадион Сан Сиро

Фудбалските клубови Интер и Милан во среда официјално станаа ко-сопственици на Сан Сиро, стадион кој претходно беше во сопственост на градот Милано. Тоа е клучен чекор во нивните планови за изградба на нов стадион.

„Милан и Интер Милан објавуваат дека во среда потпишале договор за купопродажба со градот Милано за стекнување сопственост на урбаната област Сан Сиро, која го вклучува стадионот Меаца и околното земјиште“, објавија двата клуба во заедничко соопштение.

Продажбата на стадионот беше одобрена од Градскиот совет на Милано на 30 септември по повеќе од 11 часа дискусија, со 24 гласа „за“, 20 „против“ и два воздржани.

Милан и Интер Милан платија 197 милиони евра за постојниот стадион и соседните паркинзи каде што планираат да го изградат својот нов стадион, кој ќе продолжат да го делат.

Новиот Сан Сиро, со капацитет од 71.500 седишта, треба да биде завршен во 2031 година, а двата клуба ќе платат 1,2 милијарди евра за неговата изградба.

Сегашниот стадион, еден од најзначајните во европскиот фудбал, честопати споредуван со бетонска катедрала, е најголемиот во Италија со капацитет од 75.000 места.

Но стадионот, отворен во 1926 година и реновиран неколку пати, повеќе не е погоден за потребите на гледачите или клубовите кои сакаат да ги зголемат своите приходи.

Сан Сиро, познат и како стадионот „Џузепе Меаца“, ќе биде урнат во најголем дел, освен една трибина која е заштитен историски споменик.

Сан Сиро ќе биде домаќин на церемонијата на отворањето на Олимписките игри Милано-Кортина 2026 година оваа зима (од 6 до 22 февруари).

