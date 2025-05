Инцидент на тркачот Цунода во Имола

0 SHARES Сподели Твитни

Трагичен настан ги одбележа почетокот на квалификациите за Големата награда на Емилија Ромања, при што Јуки Цунода од Ред Бул Рејсинг имаше застрашувачка несреќа во почетната фаза од квалификациите на пистата Имола. Додека беше во својот прв брз круг, Цунода излета од патеката и се удри во безбедносната ограда на петтата свиок, по што неговото возило се заврте во воздухот. За среќа, Јуки излезе од болидот без никакви повреди. Такви инциденти повторно нè потсетуваат на критичната улога на системот Хало во заштита на животите на возачите, а сега беше клучен и за спасувањето на Цунода.

