Иранскиот министер за одбрана му предложи на турскиот министер создавање исламски безбедносен сојуз

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Вршителот на должноста министер за одбрана на Иран во неделата повика на воспоставување заеднички безбедносен механизам меѓу исламските земји, предупредувајќи дека присуството на сили надвор од регионот само дополнително ја поттикнува нестабилноста на Блискиот Исток.

Бригадниот генерал Сејед Маџид Ебн-е-Реза во телефонски разговор со турскиот министер за одбрана Јасар Ѓулер изјави дека неодамнешната војна покажала дека безбедноста на регионот мора да ја обезбедат неговите сопствени земји. Тој предложи формирање на безбедносен сојуз на муслимански земји во кој би учествувале Иран, Турција, Пакистан, Саудиска Арабија, Египет и други земји.

Тој рече дека меморандумот за прекин на огнот со Соединетите Американски Држави е потпишан со цел враќање на регионалната стабилност и на барање на пријателски и соседни земји, но додаде дека Иран, поради долгогодишната практика на Вашингтон да не ги исполнува своите ветувања, не ѝ верува на другата страна и дека неговите вооружени сили остануваат целосно подготвени да одговорат пропорционално на какво било кршење на договорот.

Највисокиот ирански функционер за одбрана ги осуди акциите на Израел во Газа, Либан, Сирија и Иран, велејќи дека поддршката на САД го продолжила опстанокот на она што го нарече „ционистички режим“ и дополнително го охрабрила. Тој предупреди дека неодамнешните изјави на САД за отворање нов фронт против Хезболах би можеле да го изложат целиот регион на нови безбедносни ризици и оцени дека плановите на Израел за создавање таканаречени безбедносни зони во Сирија и Либан се вовед во поширока криза.

„Безбедноста е внатрешно прашање на регионот и потпирањето на сили надвор од него не може да донесе трајна безбедност“, рече тој, додавајќи дека Иран е подготвен да продолжи со заедничките консултации со Турција и другите регионални држави за воспоставување нови и одржливи безбедносни аранжмани.

Гулер, од друга страна, изрази сочувство за смртта на врховниот лидер на Иран, воените команданти, цивилите и учениците убиени во Минаб. Тој ја поддржа целосната имплементација на меморандумот за прекин на огнот и продолжувањето на дипломатските напори.

Тој додаде дека Турција го поддржува територијалниот интегритет на своите соседи и е подготвена да ја прошири соработката со Иран во борбата против тероризмот, заштитата на границите и решавањето на регионалните прашања. Тој нагласи дека регионалното зближување е единствениот пат кон траен мир.

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