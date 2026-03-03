Иранците затвораат една од линиите за транспорт на нафта „Ќе го запалиме секој брод што ќе се обиде да помине!“ 

0 SHARES Сподели Твитни

На третиот ден од војната меѓу Израел и САД против Иран, конфликтот се прошири во Либан по нападите на Хезболах и израелските одмазднички воздушни напади.

Денес е третиот ден од конфликтите на Блискиот Исток предизвикани од израелско-американскиот напад врз Иран и одмаздата на Техеран со ракетирање на американските бази во земјите од регионот.

Хезболах, проиранска екстремистичка организација од Либан, сега се приклучи на конфликтот, испукувајќи ракети кон Израел, по што следеше одговор од еврејската држава.

Иран потврди дека врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи е убиен во првиот бран напади врз Техеран.

Америка подготвува „значително посилни“ напади

Соединетите Американски Држави се подготвуваат за „значајна ескалација“ на нападите врз Иран во следните 24 часа, со цел уништување на капацитетот за производство на ракети, беспилотни летала и поморски капацитети на Иран, дури и кога неговите залихи од ракети, особено Томахавк и СМ-3, се намалуваат, изјави висок американски функционер за Си-Ен-Ен.

Рубио: „Знаевме дека Израел ќе нападне, па затоа нападнавме превентивно“

Рубио рече дека САД го нападнале Иран во саботата „превентивно“ за да ги заштитат американските сили од одмазда по веста од Вашингтон дека Израел ќе нападне.

„Постоеше апсолутно непосредна закана. А непосредната закана беше тоа што знаевме дека ако Иран биде нападнат, а верувавме дека ќе бидат нападнати, веднаш ќе дојдат врз нас. И не сакавме да седиме и да бидеме погодени пред да можеме да одговориме.“

„Знаевме дека ако не ги нападнеме превентивно пред да ги започнат овие напади, ќе претрпиме поголеми жртви“, рече Рубио.

