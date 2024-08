Иран крева црвени знамиња над џамиите – какви сигнали испраќаат Иранците

0 SHARES Сподели Твитни

Иран го подигна црвеното знаме на одмазда над куполата на џамијата Џамкаран по атентатот на лидерот на Хамас Исмаил Ханије.Црвеното знаме ја симболизира крвта на мачениците и повикува на правда и казна.„Наша должност е да се одмаздиме“, изјави претходно денеска иранскиот врховен лидер Али Хамнеи.❗️🇮🇷⚔️🇮🇱 – A red flag was raised at the Jamkaran Mosque in Iran.The last times this happened were on January 3, 2020, after the death of Qasem Soleimani, and on January 5, 2024, after the Kerman bombing.Based on the nature of the various official statements, especially from… pic.twitter.com/jGpsZAbSi4— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 31, 2024Последен пат знамето беше истакнато во пресрет на иранскиот ракетен и беспилотен напад врз Израел во април оваа година, пишува Kashmir Observer.Потсетуваме дека политичкиот лидер на Хамас Исмаил Ханије беше убиен денеска во Техеран.Убиството, наводно, се случило неколку часа откако тој присуствувал на инаугурацијата на новиот претседател на Иран, Масуд Пезешкијан.

