Иран повтрди дека Моџтаба Хамнеи е ранет, но е добро

Иран потврди дека новиот врховен лидер на земјата, Моџтаба Хамнеи, е „ранет, но е добро“. Иранското Министерство за надворешни работи го употреби терминот „мали повреди“.

Официјалното соопштение и коментарите од иранските претставници во последните часови нагласуваат дека лидерот е на „високо заштитена и тајна локација“ со ограничени комуникации. Безбедносни извори велат дека тој е во бункер за да се спречи уште еден обид за напад од страна на Израел или САД. Според иранските претставници цитирани од Њујорк Тајмс и Ројтерс, Моџтаба Хамнеи претрпел сериозни повреди на нозете, рацете и рамото. Амбасадорот на Иран на Кипар, Алиреза Саларијан, потврди за „Гардијан“ дека лидерот е во болница и во моментов „не е во можност да држи говори“.

Иранската државна телевизија почна да го нарекува Хамнеи „џанбаз“ (ранет ветеран) од тековната „Рамазанска војна“ (името што Техеран го даде на конфликтот со САД и Израел). Во официјалното соопштение се вели:

„Неговата екселенција ајатолахот Сејед Моџтаба Хамнеи денес е наследник на крвта на својот татко маченик, мајка маченик, сестра маченик и сопруга маченик“. И покрај раните, Јусеф Пезешкијан (син на претседателот Масуд Пезешкијан и владин советник) напиша на Телеграм дека Моџтаба е „здрав и здрав“ и дека ја презел целосната контрола врз државните и воените работи. Моџтаба беше ранет во истиот разорен воздушен напад на 28 февруари 2026 година, во кој беа убиени неговиот татко (Али Хамнеи), како и неговата мајка, сопруга и сестра. Тој не се појави во јавноста дури ни на 8 март, кога беше прогласен за врховен водач на Иран.