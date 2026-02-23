ИСЛАНД ЌЕ ГЛАСА ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ЕУ 11 ГОДИНИ ОТКАКО СЕ ОТКАЖА ОД СТАТУСОТ НА КАНДИДАТ

Исланд размислува да распише гласање за рестартирање на преговорите за членство во ЕУ уште во август, според две лица запознати со подготовките за пристапување на земјата.

Ова доаѓа во време кога моментумот за проширување на ЕУ се чини дека расте, при што Брисел работи на план што би можел да ѝ даде на Украина делумно членство уште следната година, а Црна Гора затвори уште едно поглавје од преговорите минатиот месец.

Владејачката коалиција во Исланд вети дека ќе одржи референдум за рестартирање на преговорите до 2027 година, откако претходната влада ги замрзна преговорите во 2013. Но, временската рамка се забрзува во време на геополитички превирања и по одлуката на Вашингтон да воведе царини за Исланд и заканите на Доналд Трамп за анексија на Гренланд.

Се очекува исландскиот парламент да го објави датумот на гласањето во следните неколку недели. Доколку Исланѓаните гласаат „за“, земјата би можела да се приклучи кон ЕУ пред која било друга земја-кандидат, рече еден од изворите.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, се сретна со премиерката на Исланд, Криструн Фростадотир, минатиот месец во Брисел и рече дека нивното партнерство „нуди стабилност и предвидливост во еден нестабилен свет“.

Исланд аплицираше за членство во ЕУ во 2009, на врвот на финансиската криза, во која пропаднаа сите три нејзини главни комерцијални банки. Но, владата ги замрзна разговорите во декември 2013, додека економијата на Исланд брзо заздравуваше, а економистите предупредуваа за потенцијален колапс на еврозоната. Во март 2015 Исланд побара повеќе да не се смета за земја-кандидат за членство во ЕУ.