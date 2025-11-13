Историски раст на трговијата со Србија – следува голем Бизнис форум во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Економската соработка меѓу Македонија и Србија продолжува да се продлабочува, а трговската размена меѓу двете земји бележи историски пораст. На денешниот состанок помеѓу претставници на македонската Влада и потпретседателката на Владата на Република Србија, Адријана Месаровиќ, беше оценето дека економските врски се на највисоко ниво во последната деценија. Според официјалните податоци, во првите девет месеци од годинава е реализирана трговска размена од над 1,1 милијарда евра, што е силен показател дека до крајот на годината ќе се надмине минатогодишниот резултат од 1,4 милијарда евра. Овие бројки, како што беше нагласено на средбата, ја потврдуваат динамичната економска комуникација меѓу бизнис-заедниците од двете држави. Во овој контекст, потпретседателот на Владата, Иван Стоиљковиќ, истакнал дека интензивирањето на економските врски со Србија е еден од приоритетите на Владата, при што веќе се гледаат конкретни резултати на терен. Според него, растот на размената покажува дека компаниите од двете држави имаат силен интерес за продлабочување на партнерствата, а институциите се подготвени да ги поддржат во олеснувањето на процедурите, модернизацијата на економските врски и подобрувањето на деловната клима. Како одговор на растечкиот интерес на стопанствениците, на 3 декември во Скопје ќе се одржи голем Бизнис форум, организиран со поддршка на претседателот на Владата на Македонија, Христијан Мицкоски. На форумот ќе учествуваат компании од различни сектори, а ќе се разговара за нови можности за соработка, заеднички проекти и пласман на македонски и српски производи на двата пазари. На средбата беше потенцирано дека Владата предводена од Мицкоски продолжува да спроведува политики насочени кон стабилен економски раст, отворање нови пазари и зајакнување на регионалната поврзаност. Бизнис-заедницата од двете земји го препознава овој тренд како силен сигнал за нови инвестиции и интензивирани економски односи. Очекувањата се дека претстојниот форум во Скопје ќе донесе нови договори, партнерства и иницијативи кои ќе придонесат за уште поголем раст на размената меѓу Македонија и Србија.

