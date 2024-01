Како да не е од оваа планета: Нејзините очи се неверојатно убави, толку многу што луѓето остануваат без зборови кога ќе ја видат (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Меган пред неколку месеци им објасни на своите следбеници на својот профил на TikTok од кого ги наследила тие два сини бисери

Благодарение на неодамнешната објава на претприемачот од Тексас Ровхајм Фароки, една млада дама од Мајами штотуку стана интернет ѕвезда.

View this post on Instagram A post shared by Rowheim Farooqui (@rowheimfarooqui)

Имено, пред дваесетина дена Фароки застана на улица за да ја сними убавината на нејзините очи со камера , толку прекрасно што видеото оттогаш стана хит на Reddit, TikTok и Instagram.

За да докаже дека навистина не носи контактни леќи, девојката на изненадениот Фароки му покажала фотографија од детството од деновите кога привлекувала внимание како мала.

View this post on Instagram A post shared by Megan Richmond (@meganrichmond)

Во меѓувреме, корисниците на социјалните мрежи открија која е таа, наведувајќи дека се вика Меган Ричмонд и дека работи во биомедицински инженеринг.

Меган пред неколку месеци им објасни на своите следбеници на својот TikTok профил од кого наследила толку убави очи, а тоа видео оттогаш собра речиси 10 милиони прегледи.

