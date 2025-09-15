Како секојдневното консумирање кафе влијае на телото и здравјето?

0 SHARES Сподели Твитни

Многу луѓе не можат да си го замислат денот без шолја кафе, без разлика дали е поради вкусот, толку потребното зголемување на енергијата или едноставно затоа што е дел од нивниот утрински ритуал. Но, како редовната консумација на кафе всушност влијае на вашето здравје? Иако може да го подобри здравјето на срцето, да го намали ризикот од дијабетес и да ја зголеми вашата енергија, премногу кафе може да предизвика дигестивни тегоби, анксиозност или проблеми со спиењето, според Health.com.Експертите се согласуваат дека повеќето возрасни можат безбедно да консумираат до 400 милиграми кофеин дневно, што е еквивалентно на околу четири шолји кафе, по можност наутро. Подолу е даден преглед на придобивките и можните несакани ефекти од дневната доза на кофеин.Повеќе енергија и подобра концентрацијаСтандардна шолја црно кафе содржи значителна количина на кофеин, стимуланс кој влијае на мозокот и нервниот систем. Докажано е дека кофеинот ја зголемува будноста, го намалува заморот и ја подобрува концентрацијата, што го прави прв избор за многу луѓе да го започнат денот.„До 400 мг кофеин дневно е идеална количина за да се добијат здравствените придобивки од кафето“, вели Антеа Леви, регистриран диететичар. Тоа е приближно количината што се наоѓа во околу четири шолји кафе, но идеалната доза зависи од индивидуалната толеранција.Поттикнување за физичка активностБлагодарение на своите стимулирачки својства, кафето може да му обезбеди на телото енергетски поттик потребен за вежбање. Студија од 2021 година покажа дека консумирањето кафе пред тренинг може да ги подобри аеробните и анаеробните перформанси со зголемување на мускулната издржливост.Дополнително, една студија од 2023 година покажа дека лицата кои пијат кафе имаат поголем број чекори дневно во просек во споредба со лицата кои не пијат кафе, што укажува дека енергијата од кафето мотивира движење.Поддршка на здравјето на срцетоБројни студии ја поврзале умерената консумација на кафе со намален ризик од срцеви заболувања, вклучувајќи срцева слабост, мозочен удар и аритмии. Се смета дека ова се должи на антиинфламаторните антиоксиданси присутни во зрната кафе.„Бидејќи воспалението е клучна карактеристика на срцевите заболувања, кафето (доколку се консумира здраво) теоретски би можело да помогне во намалувањето на ризикот од срцеви заболувања“, објаснува Леви. Сепак, тој забележува дека не може да се заклучи дека самото кафе е одговорно за превенција, туку дека антиоксидансите во кафето можат да помогнат во заштитата на клетките.Придонес кон долговечност и побрз метаболизамВашата утринска шолја кафе може да ви помогне да живеете подолго. Студија од 2025 година покажа дека пиењето кафе наутро е посилно поврзано со помал ризик од смртност од сите причини. Кафето може исто така да го забрза вашиот метаболизам на краток рок, но Леви забележува дека ова веројатно нема да доведе до значително губење на тежината.„Кофеинот, исто така, има тенденција да го потисне апетитот“, додава тој, но не препорачува потпирање на кафе за слабеење.Помал ризик од дијабетесКонсумирањето од една до четири шолји кафе дневно е поврзано со намален ризик од развој на дијабетес тип 2. Причината лежи во фитохемикалиите од зрната кафе кои штитат од оксидативен стрес.„Кафето е исто така добар извор на антиоксиданси како хлорогена киселина, полифенол кој може да ја подобри чувствителноста на инсулин и метаболизмот на гликоза во телото“, вели Леви. Но, тој предупредува дека методот на подготовка е важен, бидејќи засладените пијалоци можат да ги поништат овие придобивки и да го зголемат нивото на шеќер во крвта.Помош при запекАко страдате од запек, утринското кафе може да ви помогне со варењето на храната. Киселините во кафето, заедно со кофеинот, ги стимулираат мускулните контракции во дебелото црево и го поттикнуваат празнењето на цревата. Затоа, шолја еспресо со чаша вода може да биде ефикасно решение.Нарушен квалитет на спиењеПиењето кафе предоцна во текот на денот може сериозно да го наруши вашиот сон. „Кофеинот го блокира аденозинот, хемикалија во мозокот што се акумулира во текот на денот и ве прави уморни“, објаснува д-р Анџела Холидеј-Бел, специјалист за медицина за спиење. Ова го отежнува заспивањето и го намалува квалитетот на длабокиот сон. Затоа на луѓето чувствителни на кофеин им се препорачува да ја испијат последната шолја најдоцна до пладне.Зголемена анксиозност и нервозаКај некои луѓе, кафето може да предизвика чувство на вознемиреност, нервоза или забрзано чукање на срцето. Иако овие ефекти се обично суптилни, важно е да го следите одговорот на вашето тело. Ако сте склони кон вознемиреност или забележувате симптоми како што се трема по пиење кафе, можеби ќе сакате да го намалите внесот или целосно да го избегнувате.Дигестивни проблемиИако може да помогне при запек, кафето може да биде премногу стимуланс за варење кај некои луѓе, предизвикувајќи дијареја, гасови и болки во стомакот, особено кај оние со синдром на иритабилни црева. Киселоста во кафето може да ги влоши и симптомите на рефлукс. Леви советува дека „комбинирањето на кафе со избалансиран појадок“ може да помогне во ублажување на неговите стимулативни својства.Влијание врз здравјето на забитеДневното консумирање кафе може да ги обои забите и да предизвика лош здив, но исто така може да ја нагризи забната глеѓ, што доведува до зголемена чувствителност. Овој проблем често може да се избегне со миење на забите или испирање на устата со вода веднаш по пиењето кафе.Умереноста е клучнаВашето утринско кафе е повеќе од само вкусен пијалак; може да ви ја зголеми енергијата, фокусот и расположението. Благодарение на неговите антиоксиданси, редовното консумирање може да го намали ризикот од срцеви заболувања и дијабетес.Сепак, додека повеќето луѓе можат безбедно да уживаат во препорачаните 400 мг кофеин дневно, кај други, оваа количина може да предизвика вознемиреност или проблеми со спиењето. Доколку почувствувате негативни ефекти, разговарајте со вашиот лекар дали кафето треба да остане дел од вашата дневна рутина.

