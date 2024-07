Камала Харис со агресивна рекламна кампања која чини 50 милиони долари

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот потпретседател Камала Харис започна агресивна рекламна кампања вредна 50 милиони долари, порачувајќи им на гласачите на претседателските избори во САД дека отсекогаш била исплашена.Во едноминутното видео се прикажани снимки од 59-годишната девојка од кога била бебе до кога дипломирала на факултет и станала потпретседател на САД.Како обвинител, таа ги стави убијците и насилниците зад решетки, како државен обвинител во Калифорнија се спротивстави на банките, а како американски потпретседател се спротивстави на големите фармацевтски компании за да ја ограничат цената на инсулинот за постарите лица. Бидејќи Камала Харис отсекогаш знаела кого претставува, се вели во видеото.„Доналд Трамп сака да не врати назад, но ние нема да се вратиме“, вели Харис.Првото видео за кампањата на Камала Харис беше објавено пред неколку дена. Во него американскиот потпретседател прашува „во каква земја сакаме да живееме“?„Има некои кои мислат дека треба да живееме во земја на хаос, земја на страв, омраза“, се слуша, меѓу другото, во видеото, додека во позадина видеа од говорите на поранешниот американски претседател, Трамп, се играат.Вториот досега има резервирано 12,2 милиони долари за ТВ и дигитално рекламирање во следните две недели.Инаку, ABC јавува дека рекламната кампања треба да трае три недели.NEW: We just launched our campaign’s first TV ad.Donald Trump wants to take us backward — but we are not going back. pic.twitter.com/MzsCk5CxCL— Kamala HQ (@KamalaHQ) July 30, 2024

