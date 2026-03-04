„Катар Енерџи“ прогласи „виша сила за своите засегнати купувачи“ по прекинот на производството на течен природен гас

„Катар Енерџи“ соопшти дека „прогласил виша сила на своите засегнати купувачи“ откако претходно објави дека го прекинува производството на течен природен гас (ЛНГ) и сродни производи.

Во понеделник, најголемиот светски производител на течен природен гас (ТПГ) соопшти дека „поради воените напади врз оперативните капацитети на „КатарЕнерџи“ во индустрискиот град Рас Лафан и индустрискиот град Месаид во државата Катар, „КатарЕнерџи“ го прекина производството на течен природен гас (ТПГ) и сродни производи“.

Кратко по објавувањето, референтните холандски и британски цени на големо на гасот скокнаа за речиси 50 проценти, додека референтните азиски цени на течниот природен гас скокнаа за речиси 39 проценти.