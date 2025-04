Километарски колони од рано наутро во Рим, сите сакаат да му оддадат почит на папата Франциско: Ватикан објави фотографии од гробот (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Ден по погребната церемонија на папата Франциско недалеку од Ватикан, од рано утрото во црквата Санта Марија Маџоре беа снимени големи редови верници кои сакаа да го посетат гробот на папата.Откако во саботата беше одржана погребната миса на плоштадот Свети Петар во Ватикан, ковчегот со телото на папата Франциско беше пренесен во црква на четири километри од Ватикан, каде што беше погребан.Според ватиканските обичаи, вистинскиот чин на спуштање на ковчегот е приватен и недостапен за јавноста, а ватиканските служби по завршувањето на процедурите објавија фотографии од гробот на папата Франциско.Според негова желба, гробницата е едноставна и пишува „Франциск“.

Pope Francis was buried in the side aisle of the Basilica of St Mary Major, between the Pauline Chapel, where his beloved icon of Our Lady ‘Salus Populi Romani’ is located, and the Sforza Chapel.The Pope’s burial rite was preceded by the singing of four psalms and accompanied… pic.twitter.com/EYDUVZsZ4U— Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

Гробот е официјално отворен за верниците, кои се собраа во голем број првото утро по погребот за да му оддадат почит на папата Франциско, со почеток во 7 часот утринава.Според информациите од италијанските власти, на погребот на плоштадот „Свети Петар“ присуствувале 250.000 луѓе, а 150.000 луѓе биле на пат од Ватикан до последното почивалиште на папата во црквата Санта Марија Маџоре.По смртта на папата Франциско, Ватикан мора да одлучи за денот на конклавата, односно почетокот на изборот на новиот папа. Со оглед на тоа дека папата Франциско почина на 21 април, почетокот на конклавата треба да биде на 5 или 6 мај.



