Кина отворено застана зад Иран: „Ја поддржуваме вашата одбрана, Америка и Израел намерно поттикнуваат војна“

0 SHARES Сподели Твитни

Кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји му рече на својот ирански колега за време на телефонскиот разговор во понеделник дека Пекинг го поддржува Техеран во одбраната од нападите на САД и Израел, додека непријателствата брзо се шират низ Блискиот Исток.

Во разговор со иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, Ванг истакна дека Пекинг „го негува традиционалното пријателство меѓу Кина и Иран и го поддржува Иран во одбраната на неговиот суверенитет, безбедност, територијален интегритет и национално достоинство“. Тој, исто така, ја нагласи поддршката за заштитата на легитимните права и интереси на Иран, објави кинеската државна телевизија CCTV.

Според Ванг, Кина апелираше до САД и Израел „веднаш да ги прекинат воените операции, да избегнат понатамошно ескалирање на тензиите и да спречат ширење на конфликтот во целиот регион на Блискиот Исток“.

Во одделен телефонски разговор со министерот за надворешни работи на Оман, Бадр Албусаиди, Ванг отиде чекор понатаму, обвинувајќи ги САД и Израел за кршење на целта и принципите на Повелбата на Обединетите нации со „намерно поттикнување војна против Иран“.

„Кина е подготвена да игра конструктивна улога, вклучително и зачувување на правдата, борба за мир и запирање на војната преку платформата на Советот за безбедност на ОН“, му рече Ванг на својот омански колега.

За време на разговорот со шефот на француската дипломатија, Жан-Ноел Баро, кинескиот министер предупреди дека светот е во опасност од „враќање кон законот на џунглата“.

„Големите сили не смеат произволно да напаѓаат други земји потпирајќи се исклучиво на својата воена супериорност. Иранското нуклеарно прашање конечно мора да се врати на патот на политичко и дипломатско решавање“, рече Ванг, според CCTV.

Во меѓувреме, потврдено е дека четворица припадници на американската армија загинале во досегашните борби. Американскиот претседател Доналд Трамп предупреди дека војната со Иран може да трае неколку недели.

The post Кина отворено застана зад Иран: „Ја поддржуваме вашата одбрана, Америка и Израел намерно поттикнуваат војна“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: