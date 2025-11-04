Кинезите исто така ја отфрлаат руската нафта

0 SHARES Сподели Твитни

Кинеските рафинерии почнаа да одбиваат да купуваат руска нафта поради санкциите на САД воведени во октомври, што предизвика пад на цената на премиум брендот ESPO, соопштија трговците.

Меѓу компаниите што се откажаа од купување руска нафта се големи државни фирми како што се „Синопек“ и „ПетроЧајна Ко“, како и приватни рафинерии познати како „производители на чај“. Тие, плашејќи се од нови ограничувања, ја прекинаа соработката со руските добавувачи откако „Шандонг Јулонг Петрохемикал Ко“ заврши на црните листи на Велика Британија и Европската Унија, објавува „Блумберг“.

Според податоците на „Ристад енерџи AS“, одбивањето на кинеските компании да купуваат руска нафта и падот на цените влијаат на околу 400.000 барели дневно, што претставува до 45 проценти од вкупниот кинески увоз на ова гориво од Русија.

Сепак, и покрај санкциите, „Јулонг“ продолжува да купува руска нафта, бидејќи западните компании престанаа да снабдуваат.

Развојот на трговските и економските односи меѓу Русија и Кина е дополнително попречен од зголемените санкции од Западот. Кинеските банки се сè повеќе претпазливи при вршење прекугранични плаќања со руски партнери поради страв од секундарни санкции од САД.

Притисокот особено се чувствува во енергетскиот сектор, каде што американските власти се обидуваат да ја убедат Кина да ги ограничи купувањата на руска нафта со цел да се забрза завршувањето на војната во Украина.

