Кога оди да ги земе децата од училиште, не носи градник! Жената со најголеми гради не престанува да провоцира, нејзиното деколте е празник за машките очи

Поради тежината на градите, Лајла Кинг избегнува да носи градник, дури и кога ги зема децата од училиште. Поради ова е мета на коментари.Лајла Кинг од Торонто, Канада редовно не носи градник поради тежината на нејзините гради што и’ го оптоварува грбот, дури и кога ги зема децата од училиште. Но, мајката на три деца, која е висока 160 сантиметри, тврди дека наставничката „ја погледнала“ и и рекла дека „изгледала несоодветно“ додека долго зјапала во нејзините гради . View this post on Instagram A post shared by Lyla (@lylasbigheart)27-годишната девојка рече дека не е првпат да привлекува внимание пред училишните порти бидејќи редовно се соочува со неодобрувачки погледи од други мајки кои се плашат дека ќе им ги украде сопрузите.Жената со најголеми гради не носи градник Пркосната Лајла, која има големина на гради од 75 П, вели дека не може да се воздржи и одбива да носи градник секој ден.– Кога почнав средно училиште во деветто одделение, носев корпа Е. Не можев да носам градници или облека што ја сакав. И градниците беа супер скапи. Се борев да најдам модерна облека што добро ми стои. Како тинејџерка, половината ми беше мала, но со поголеми гради ќе морав да купам поголема големина – се присети таа. View this post on Instagram A post shared by Lyla (@lylasbigheart)– Со текот на годините, како што градите ми се зголемуваа, почнав да добивам симптоми кои ми правеа се повеќе и повеќе непријатно – додала Лајла.Таа признава дека размислувала за намалување на градите кога била помлада.– Кога бев помлад размислував за намалување. Кога имав 18 години, отидов кај пластичен хирург за намалување. Но, на крајот не го направив тоа, се плашам од операција – рекла таа. View this post on Instagram A post shared by Lyla (@lylasbigheart)Во текот на изминатите неколку години, Лајла научи да ги сака своите гради. Сега заработува преку платформа на градите и е во среќна врска.– Партнерот ме поддржува во тоа што го работам, тој е голем обожавател на моите гради – заклучила таа, пишува Дејли Мејл . Уште една дама е позната по своите гради, кои дури завршија во Гинисовата книга на рекорди . Тоа е Ени Хокинс-Тарнер, чии природни гради и донесоа слава и деловен успех во индустријата за возрасни.

