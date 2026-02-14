Кои јаткасти плодови се најздрави?

0 SHARES Сподели Твитни

Јаткастите плодови се познати по нивните бројни здравствени придобивки, а нивното редовно консумирање е поврзано со намален ризик од срцеви заболувања и предвремена смрт. Тие се богат извор на незаситени масти, влакна, растителни протеини, микронутриенти и антиоксиданси. Истражувањата покажуваат дека нивниот внес може да го намали ризикот од кардиоваскуларни и коронарни заболувања и да ги намали нивоата на „лош“ холестерол и триглицериди, најчестите масти во крвта.

Иако често се смета дека придонесуваат за зголемување на телесната тежина поради нивната висока енергетска вредност, умерената консумација всушност го зголемува чувството на ситост и помага во одржувањето на здрава телесна тежина. Сепак, не сите јаткасти плодови се подеднакво корисни, пишува Euronews.

Пекан ореви

Неодамнешна студија од Технолошкиот институт во Илиноис во Чикаго покажа дека вклучувањето на пеканите во балансирана исхрана може да има корисен ефект врз клучните индикатори за кардиоваскуларното здравје, особено мастите во крвта. Пеканите содржат високо ниво на полифеноли, еден вид антиоксиданс, и други биоактивни соединенија кои дополнително ги подобруваат антиоксидантните ефекти и ја намалуваат оксидацијата на липидите.

Ореви

Оревите се единствените јаткасти плодови за кои Администрацијата за храна и лекови на САД (FDA) одобрила здравствено тврдење дека можат да го намалат ризикот од срцеви заболувања. Нивните придобивки во голема мера произлегуваат од нивната висока содржина на алфа-линоленска киселина (ALA), омега-3 масна киселина од растителна основа поврзана со подобро здравје на срцето, мозокот и метаболизмот.

Клиничките испитувања покажаа дека дневниот внес од повеќе од 30 грама може да ги намали нивоата на „лош“ холестерол. Оревите традиционално се поврзуваат со подобра меморија, а истражувањата потврдуваат дека луѓето кои ги јадат редовно постигнуваат подобри резултати на тестовите за меморија и брзина на обработка на информации.

Бадеми

Бадемите нудат широк спектар на нутритивни придобивки, особено за здравјето на срцето, контролата на телесната тежина и заштитата од оксидативен стрес. Тие имаат еден од највисоките пропорции на влакна меѓу јаткастите плодови, кои ја поддржуваат здравата функција на цревата, метаболизмот и стабилното ниво на шеќер во крвта.

Тие се исто така богати со витамин Е, моќен антиоксиданс кој ги штити клетките од оштетување. Најдобри ефекти се забележани со дневен внес од 42 до 50 грама.

Ф’стаци

Ф’стаците се богати со антиоксиданси и имаат висока содржина на протеини во однос на калории. Тие се извор на витамини од групата Б и фолна киселина, важни за клучните клеточни процеси како што се поправка на ДНК и формирање на црвени крвни зрнца. Меѓу јаткастите плодови, тие содржат најмногу валин, есенцијална аминокиселина која го поддржува закрепнувањето и растот на мускулите.

Бразилски ореви

Бразилските ореви, плод на дрвото Bertholletia excelsa од амазонската дождовна шума, се еден од најбогатите природни извори на селен. Ова е суштински минерал што телото не може да го произведува или складира во големи количини. Селенот делува како антиоксиданс и го поддржува имунолошкиот систем. Сепак, во големи количини може да биде токсичен, па затоа се препорачува да се ограничи внесувањето на еден до два ореви дневно.

