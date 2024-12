Контраверзни, брутални и 4 пати посилни од Мосад! Сè за озлогласената група зад бруталното убиство на генералот на Путин во Москва (ВИДЕО)

Скутер паркиран пред станбена зграда во Москва не беше ништо необично, бидејќи вакви електрични возила често се користат во руската престолнина со 13 милиони жители. Но, овој скутер – клучен елемент на сложената смртоносна операција – носел експлозивна направа содржана од 100 до 300 грама ТНТ, според руските истражители. Бомбата била поставена во близина на зграда на Рјазански проспект во Москва од страна на таен оперативец по наредба на украинската служба за државна безбедност СБУ.Скриена камера го сними детонирањето на бомбата пред зори додека генерал-полковник Игор Кирилов , командант на руските сили за радиоактивна, хемиска и биолошка одбрана, ја напушта зградата со својот помошник. Двајцата мажи загинаа во експлозијата, пишува „Фајненшл тајмс“. Тоа беше само последниот атентат во ескалирачката војна меѓу Киев и државните разузнавачки агенции на Москва. И двајцата се наследници на шпионските служби на Советскиот Сојуз, а СБУ е директен наследник на украинскиот огранок на КГБ од советско време.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024

„Ликвидатори на Русите“Работејќи зад непријателските линии, овие служби беа насочени кон воени команданти и политичари, саботираа енергетска инфраструктура и железнички системи и користеа тактики за хибридно војување, вклучувајќи сајбер напади и кампањи за дезинформација. На украинска страна, често контроверзната СБУ , чија реформа долго време ја бараа САД и другите сојузници, е мотивирана од внатрешната конкуренција со воената разузнавачка агенција позната како ГУР. СБУ се претвори во, како што рече еден разузнавач, „ликвидатор на Русите“.Претставник на СБУ потврди дека неговата служба е одговорна за смртта на Кирилов, нарекувајќи го воен злосторник кој наредил употреба на забрането хемиско оружје против украинската војска. „Таков неславен крај ги чека сите оние кои ги убиваат Украинците“, предупреди официјалниот претставник.СБУ е главно фокусиран на домашната политика, но откако Русија ја нападна Украина во 2014 година, таа дејствува во окупираните територии на Украина и во Русија. Службеникот на разузнавањето ги истакна убиствата на неколку проруски сепаратистички лидери во регионите под контрола на Москва помеѓу 2014 и 2021 година од страна на агенти од Киев.Друг разузнавач, кој сакаше да остане анонимен, рече дека агентите на СБУ дејствувале во границите на Русија, но дека Русите биле вклучени во саботажа , па дури и атентати. ФСБ во средата објави дека уапсила узбекистански осомничен за убиството на Кирилов.Борба на повеќе фронтовиСБУ стана клучен инструмент на борбата на Украина против Русија на повеќе фронтови.– Русија се бори да ги ограничи активностите на СБУ. ФСБ е многу добар во истражувањето на она што веќе се случило, но не многу добро во собирањето разузнавачки информации за тоа што доаѓа. Тоа е различен сет на вештини. За такво нешто е потребна доверба и размена на информации меѓу руските агенции, а нема воопшто – изјави Андреј Солдатов, соработник во Центарот за анализа на европски политики.Валентин Наливаиченко, член на парламентот кој двапати беше директор на СБУ, вели дека агенцијата собрала многу контраразузнавачки информации и податоци за раководството на руската војска и разузнавање. СБУ најде начини да засади бенки, да ги хакира комуникациите на територијата на непријателот и да ги идентификува ранливостите во разузнавачката мрежа на Москва.Дел од ефективноста на СБУ произлегува од нејзината големина, резултат на неговото советско наследство. Кога Украина стекна независност во 1991 година, СБУ наследи многу од структурите, ресурсите и одговорностите на КГБ и не беше реструктуирана. Со повеќе од 30.000 вработени и уште повеќе нерегистрирани оперативци, СБУ е многу слична на ФБИ, која има 35.000 агенти – седум пати поголема од големината на британската безбедносна служба МИ5 и повеќе од четири пати поголема од големината на израелскиот Мосад.„Една од клучните задачи на Службата за безбедност на Украина (СБУ), особено за време на војната, е да се спротивстави на специјалните служби на непријателот“, изјави директорот на СБУ, Васил Маљук за „Фајненшл тајмс“. Маљук одби директно да ги коментира операциите во Русија, но го додаде следново: „Позицијата на СБУ е јасна и недвосмислена: секое злосторство на агресорот мора да се казни“.

In Russia, nothing has changed since the days of the KGB. Its rebranded version, the FSB, continues to detain poor foreigners in Moscow, pinning unsolved crimes on them.

This time, they forced a migrant from Uzbekistan to confess to the murder of one of Putin’s top generals. If… pic.twitter.com/uE0mfO5tY3

— Victoria (@victoriaslog) December 18, 2024