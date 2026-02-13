0 SHARES Сподели Твитни

Ние во основа ги губиме, да не кажам дека ги изгубивме, причините поради кои Охрид и Охридскиот регион, тоа денеска се три општини – Охрид, Струга и Дебрца, огромна територија, се ставени во 1979, 1980 година на листата на заштитено светско наследство, истакна м-р Никица Корубин, археолог и историчар на уметност.

„Тие критериуми поради кои е ставен Охрид на листата на заштитени подрачја, во однос на културното и природното наследство, систематски се губат. Систематски се губат поради негрижата на државата и тоа е еден сложен систем на негрижа во кој верувам дека вина има секој, а од друга страна истата таа држава лобира за постојано одложување на неодложното“, смета Корубин.

The post Корубин: Системски се губат критериумите поради кои Охрид е ставен на листата на заштитени подрачја appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: