Косово, Албанија и Хрватска планираат заеднички да купуваат американско оружје

Косово, Албанија и Хрватска работат на спроведување на одбранбената соработка на која се согласија пред околу пет месеци, кога министрите за одбрана потпишаа заедничка декларација во Тирана, пренесува Данас.

Министерствата за одбрана на Косово и Албанија потврдија дека експертските групи работат на план за спроведување на декларацијата.

Вршителот на должноста министер за одбрана на Косово, Ејуп Македончи, изјави дека на 18 јули во Тирана се одржал состанок на групата за имплементација „за да се разработи план на оперативно ниво“.

Албанското Министерство за одбрана, кое беше домаќин на церемонијата на потпишување, објави дека упатството, кое е во завршна фаза на развој, ќе им биде доставено на министерствата на Албанија, Косово и Хрватска за одобрување во септември оваа година.

Декларацијата, потпишана од вршителот на должноста министер за одбрана на Косово, Ејуп Маедончи, министерот за одбрана на Албанија, Пиро Венгу и министерот за одбрана на Хрватска, Иван Анушиќ, утврди четири точки на соработка. Тие се промовирање на одбранбените капацитети и соработка во соодветната индустрија, зголемување на интероперабилноста преку образование, обука и воени вежби, одговор на хибридни закани и зајакнување на отпорноста и целосна поддршка за евроатлантската интеграција.

Во текстот на декларацијата се наведува дека оваа соработка има за цел да обезбеди добра позиција за соочување со заканите и постигнување цели во областа на одбраната и безбедноста. Купувањето одбранбени капацитети е првата обврска од декларацијата на која се обврзаа министрите за одбрана.

Планирано е овие купувања да бидат финансирани од националните буџети на секоја земја.

Македонците очекуваат дека земјите-партнери во овој договор ќе му помогнат на Косово на неговиот пат кон евроатлантската интеграција, особено во однос на членството на Косово во програмата на НАТО „Партнерство за мир“.

Досега не е официјално објавено дали други земји ќе се приклучат на оваа соработка. Според хрватската влада, целта на соработката не е создавање воен сојуз.