Кралицата на бујните гради ја соблече кошулата и излезе на балкон: Не и пречи ниту студот

Предизвикувачките фотографии на Сидна Свина веќе не се толку големо изненадување.Една од најпопуларните актерки на денешницата, Сидни Свини , често е мета на бројни папараци поради нејзиниот атрактивен изглед. Нејзините разголени фотографии од одморот додека ужива за кратко време го обиколија светот, а Синди сега и самата објави нешто посебно.Ѕвездата од серијата „Еуфорија“ остави малку на фантазијата кога ја објави последната фотографија на Инстаграм. Таа позираше на балконот, без кошула, во кратко сако без ништо одоздола и уште еднаш ги покажа сите свои атрибути.Изгледа ни најмалку не и пречи студот… View this post on Instagram A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)„Дожду, дожду, одиси“, напишале Сидни во описот на објевата.Во коментарите луѓето со ентузијазам пишуваа за нејзиниот изглед, а еден од најголемите обожаватели се пошегува и посака од Дедо Мраз да го добие токму тоа – Сидни Свини.Актерката беше во центарот на вниманието и откако беше мета на злобни коментари , особено од жените, кои и велеа дека треба да ослабне и дека не разбираат зошто е популарна…

