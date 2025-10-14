Крај на една ера: MTV ги гаси музичките канали низ целиот свет по 31 декември

0 SHARES Сподели Твитни

Првиот светски музички емитувач кој емитува 24 часа на ден, MTV, затвора пет музички канали во Велика Британија на крајот од годината, а други земји низ целиот свет ќе следат кратко потоа, објавуваат британските медиуми.

По речиси 40 години, каналите MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live ќе престанат да емитуваат по 31 декември.

Сепак, главниот канал MTV HD, кој ексклузивно прикажува реалити шоуа како што се „Naked Dating UK“ и „Geordie Shore“, ќе остане достапен.

Овој потег одразува промена во навиките за гледање, при што музичките видеа најчесто се гледаат на YouTube и социјалните медиуми, а не на телевизија. Портпаролот на матичната компанија на MTV, Paramount, одби да коментира за одлуката.

MTV беше лансиран во САД во 1981 година и наскоро ја освои имагинацијата на јавноста со прикажување поп видеа „на барање“.

Раните пресвртници вклучуваа светска премиера на видеото на Мајкл Џексон за песната „Thriller“, 16-часовното емитување на концертот Live Aid од 1985 година и лансирањето на MTV Video Music Awards. MTV пристигна во Европа во 1987 година, а Велика Британија доби свој канал во 1997 година.

Се очекува Paramount да ги затвори и музичките канали на MTV во земји како Австралија, Австрија, Полска, Германија, Франција и Бразил, според извештаите во тие земји.

Затворањата доаѓаат во време кога компанијата се стреми да ги намали трошоците за дури 500 милиони долари. Во август, ги затвори Paramount Television Studios, кои продуцираа серии, вклучувајќи го акциониот трилер „Jack Ryan“ и детската авантуристичка серија „The Spiderwick Chronicles“.

Отпуштањата влијаеја и на продукциите на MTV во Велика Британија, каде што беа откажани оригиналните емисии „Gonzo“ и „Fresh Out UK“. Сепак, музичките канали на MTV продолжија да привлекуваат скромна публика во Велика Британија. MTV Music имаше 1,3 милиони гледачи во јули, а MTV 90s имаше 949.000 гледачи.

Брендот, исто така, ќе продолжи да биде присутен на социјалните медиуми и на платформата за стриминг на Paramount, Paramount+.

Пронајдете не на следниве мрежи: