Крвава трага води од Кран-Монтана до швајцарските банки: Како корзиканската мафија перела милиони евра со децении

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Трагедијата што се случи на Нова Година 2026 година во луксузниот швајцарски зимски одморалиште Кран-Монтана, кога пожар во барот „Ле Констелашн“ уби 41 лице, а 115 беа повредени, го привлече вниманието на јавноста кон сопствениците на барот, брачниот пар Жак и Џесика Морети.Cомнежите за потеклото на нивната угостителска империја создадена без јасен почетен капитал, во комбинација со криминалното минато на Морети на Корзика, го отворија прашањето до кој степен корзиканската мафија е присутна во Швајцарија, пишува швајцарскиот весник „ Тагес-Анцајгер“.

По трагедијата, познатиот италијански новинар и експерт за организиран криминал Роберто Савијано јавно предупреди дека мафијашките структури, вклучително и корзиканските, го користат бизнисот во швајцарските Алпи не за остварување реална добивка, туку како инструмент за вбризгување нелегални пари во легални финансиски текови.

Овие предупредувања ги вознемирија и швајцарските банки, кои пријавија сомнителни трансакции на парот Морети до Агенцијата за спречување на перење пари (MROS) во Берн, откривајќи нетранспарентен бизнис и можност за поврзаност со криминалното опкружување.

Иако во моментов нема директни докази против Морети и презумпцијата за невиност е валидна, швајцарските и француските власти започнаа детални проверки.

Елдорадо за перење пари и грабеж на векот

Врските меѓу корзиканското подземје и Швајцарија траат со децении, се присети Жан-Филип Навар, обвинител од Бастија на Корзика со повеќе од 20 години искуство во борбата против организираниот криминал.

Пресвртот се случи во 1990 година, кога корзиканската банда Бриз де Мер го изврши таканаречениот грабеж на векот во филијалата на банката УБС во Женева, крадејќи повеќе од 31,4 милиони швајцарски франци. Овие пари послужија како голем почетен капитал за проширување на финансиските операции.

Клод Чосат, првиот крунски сведок од корзиканската средина и поранешен телохранител на шефот на бандата Бриз де Мер, рече дека Швајцарија била вистинско „Елдорадо“ за перење пари во текот на 2000-тите.

„Беше доста вообичаено да се депонираат 150.000 евра во готово во банки без никој да ве праша ниту едно прашање за потеклото на парите. Парите од грабежи и нелегални казина се внесуваа во спортски торби и приватни авиони“, тврди Чосат.

Освен инвестирањето во фиктивни компании и купувањето пропаднати барови, парите се переле и преку мотоспортот. Водачот на гореспоменатата банда, Франсис Маријани, им предавал стотици илјади евра во готово на локални контакти во Швајцарија за опремување на тркачки возила, кои потоа биле издавани под наем на тркачки тимови, остварувајќи чиста и „легална“ годишна добивка од 10 проценти.

Кланот Петит Бар: Луксузни часовници, уцена и психотерор

Откако водачите на бандата Бриз де Мер се елиминираа меѓусебно кон крајот на 2010-тите, кланот Петит Бар, предводен од Жак Сантони, ја презеде власта. Француска судска истрага под кодното име „Е-пошта Дијамант“ откри дека овој клан испрал најмалку 48 милиони евра добиени од трговија со дрога и рекетирање.

Женева служела како клучен финансиски центар за кланот и сеф за скапи луксузни часовници, кои биле користени за шпекулации, компензација и прикривање на парични текови со помош на лажни сметки. Покрај тоа, кланот ги користел услугите на влијателни финансиски посредници и компании за управување со средства за да ги заобиколи контролните системи на швајцарските банки.

Истрагата, исто така, откри брутални методи што ги користел кланот за да ги принуди богатите инвеститори да соработуваат. Во пресретнатите разговори, водачот на кланот, Жак Сантони, им дал инструкции на своите луѓе како психолошки да скршат трговец со уметнички дела.

„Мора да употребиш сила и малку да го претепаш. Виде ли колку беше во паника кога ја споменав неговата ќерка? Како врескаше: „Ќерко моја, ќерка моја“, рече Сантони.

На еден нафтен магнат му се заканија и кога, откако изгуби четири милиони евра инвестиции на Корзика, беше пресретнат на бензинска пумпа со порака од мафијата: „Ни требаат пари. Знаеме каде сте и каде одите. Можеме да дојдеме да ве земеме дома“.

Обемното судење против оваа мрежа заврши во мај 2025 година во Марсеј, каде што 22 од вкупно 24 обвинети беа осудени на затворски казни до 13 години, со парични казни од речиси 10 милиони евра.

И покрај големите пресуди и сè подобрата соработка на швајцарските и француските власти под меѓународен притисок, обвинителот на Навара нагласи дека обемот на перење пари од мафијата е огромен и се проценува на стотици милиони евра.

Фактот дека борбата против корзиканските кланови е сè уште исклучително опасна, го покажува и цртежот на ковчегот што Навара го нашол на својата маса кога ја презел функцијата, како „добредојде“ од подземјето, пишува Тагес-Анцајгер.

The post Крвава трага води од Кран-Монтана до швајцарските банки: Како корзиканската мафија перела милиони евра со децении appeared first on Во Центар.

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