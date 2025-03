Лихвари изнудиле значителна сума од лице од охридско

0 SHARES Сподели Твитни

Охридската полиција поднесе кривична пријава против четворица жители на Охрид, означени со иницијалите А.С.(34), А.Б.(28), Е.Б.(30) и Н.Ј.(33), поради сомнение за учество во продолжено кривично дело „лихварство” според член 260 од Кривичниот законик. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, осомничените наводно присвоиле 17.990.000 денари од лице од охридско, користејќи ја сопругата на лицето како посредник за позајмување средства. Се верува дека парите биле уплаќани не само на сметките на обвинетите, туку и на сметки на други лица, со намера да стекнат неправична имотна корист.

