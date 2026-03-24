Македонија е на 34-то место во светот и втора во Европа по загадување на воздухот

Северна Македонија е на 34-то место во светот и на второ место во Европа по загадување на воздухот со ПМ честички.

Извештајот за 2025 година, објавен на платформата „IQAir“, ја рангира земјата веднаш по Босна и Херцеговина и пред Србија, со коефициент од 21,2, што значи надминување на максималните вредности на PM 2,5 честичките за три до пет пати, објавува агенцијата „Мета.мк“.

Најзагадени градови во земјава минатата година беа Тетово и Струмица, со коефициент од 27,3, што значи дека вредностите на PM 2,5 беа од пет до седум пати над дозволените граници. Гостивар е на 18-то место на листата, додека Кичево и Куманово се на 31-во и 32-ро место. Скопје е на 113-то место со коефициент од 19,1.

Ова е осмиот годишен Извештај за квалитетот на воздухот во светот на платформата , кој покажува дека Македонија минатата година имала најниско просечно загадување на воздухот, во споредба со претходните години, кога коефициентот надминувал 35, односно алармирала за високи вредности на PM 2,5 и до десет пати.

Најзагадени месеци беа јануари, февруари и декември, додека најчист воздух имаше во април и мај. Скопско исто така имаше најниско загадување на воздухот минатата година во споредба со претходните години. Од 2018 година, коефициентот опаѓа секоја година од над 30 на под 20.

