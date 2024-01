МАРИЈАНА МАТЕУС ЛУМПУВАЛА СО ЦЕЦА РАЖНАТОВИЌ ВО кафана: Со длабоко деколте и гол стомак му пркоси на минусот, мажите на апарати!

0 SHARES Сподели Твитни

Според неа, тоа била ноќ за паметење.

Маријана Матеус , поранешната сопруга на Миодраг Костиќ и поранешниот познат фудбалски ас Лотар Матеус, ја дочека Новата 2024 година на егзотична дестинација под палми, со сонце и топло море. Дизајнерката уживала во Дубаи и толку многу и се допаднала што останала таму за Божиќ.

Но, таа не можеше да ја пропушти српската новогодишна ноќ во Белград , па во Белград пристигна од топли плус 30 до дебел минус, поточно -5 колку што беше тој ден, додека температурата беше уште пониска во вечерните часови.

Но, тоа не ја спречи Маријана да се дружи во кафеана со пријателите, поточно со познатата пејачка Цеца Ражнатовиќ, со која е блиска пријателка со години.

View this post on Instagram A post shared by Marijana (@marijanamateus)

Лумперај со Цеца

Сепак, студеното време и температурата под нулата не ја спречија да се соблече. Маријана на својата страница на Инстаграм објави фотографии од српската Нова година која ја прослави во ресторан во Скадарлија.

Дизајнерката за забавата избрала топ со длабоко деколте кој ги покажува нејзините бујни гради, но го покажала и голиот стомак. Горниот дел го усогласи со кратко здолниште и чизми до средината на бутот . Голите рамена ги прекрила со јакна во истиот црн дезен со сребрени шари од пајакова мрежа. Секако, таа за забавата избрала брендирана гардероба со потпис на познатиот бренд Коко Шанел.

Судејќи по сликите кои ги објави на социјалните мрежи, како и по нејзината објава, Марија до сабајле се забавувала со пријателките во Белград. Таа на една од фотографиите позираше со Цеца со која е пријателка со години.

– Ноќ за паметење – напиша Маријана со сликите.

Присутните мажи во локалот не можеа да го тргнат погледот од разголената дизајнерка и Цеце, а на камерите се најде самата глетка на бујните гради на Маријана во тесен топ. За разлика од Маријана, нејзината пријателка Цеца Ражнатовиќ беше во поопуштено издание во црни панталони и црна маица без ракави.

Следеа бројни коментари на нејзината објава.

– Маки, ти си вистинска убавица!

– Ми се допаѓа твојот изглед.

– Убава!

– Го обожавам твојот стил, кој е израз на твојот прекрасен однос кон животот. Продолжете да сјаете, испраќајќи им на луѓето позитивни вибрации и енергија.

– О Боже! Па, тие се во Белград!

– Убава и згодна жена.

– Вистинска убавица – беа само дел од бројните комплименти, претежно од мажи, за атрактивната Маријана Матеус.

Пронајдете не на следниве мрежи: