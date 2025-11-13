Мелони: Центрите за мигранти во Албанија наскоро ќе почнат со работа

Центрите за обработка на барања за азил за мигранти, кои Италија ги изгради пред две години во Албанија, ќе почнат со работа кога ќе стапи во сила новиот договор на Европската унија за миграција и азил, изјави денес италијанската премиерка Џорџа Мелони.

„Центрите ќе функционираат како што замислувавме од самиот почеток. Изгубивме две години за да се вратиме на почетокот. Тоа не е моја одговорност. Две години подоцна, правиме точно она што можевме да го направиме две години порано“, рече Мелони на заедничка конференција со албанскиот премиер Еди Рама по меѓувладиниот самит Италија-Албанија во Рим, пренесува Анса.

Мелони претходно оваа година објави дека депортацијата на нелегални мигранти од Италија во прифатените центри во Албанија ќе продолжи, и покрај фактот што италијанските судии претходно ја оспорија таа одлука.

„Се надевам дека Европскиот суд ќе го спречи ризикот од загрозување на политиката за репатријација не само на Италија, туку и на сите земји-членки на Европската Унија“, рече Мелони во тоа време.

Владата на ЃМелони изгради два објекта во Албанија за да ги задржи мигрантите додека ги обработуваат нивните барања за азил, но римските судови неколку пати издадоа контра-забрани, по што мигрантите беа вратени од Албанија во Италија.

Судиите во Италија изразија сомнежи за усогласеноста на шемата со неодамнешната пресуда на Европскиот суд на правдата со која се доведува во прашање легалноста на репатријацијата на мигрантите во земји кои не се сметаат за доволно безбедни.