Месечен хороскоп за мај 2025 та

Мај е месец кога секој знак ќе доживее различни предизвици и можности, но ќе има и многу моменти на личен раст, љубов и нови почетоци.

Овен

Во мај кај овновите ќе се разбуди желбата за запознавање нови луѓе. Поради тоа, работните обврски ќе бидат во втор план, а вие ќе се впуштите во нови искуства. Можете да се радувате на запознавање многу нови лица од различни култури кои ќе донесат многу возбуда и нов поглед на светот во вашиот живот. Како што велат, најубавите работи се оние што не се планирани, а овој период директно охрабрува спонтано донесување одлуки. Затоа, искористете го и обидете се да правите што ви наложува интуицијата – можеби ќе доживеете нешто незамисливо.

Со доаѓањето на овој месец енергијата на овните постојано ќе расте. Благодарение на убавото време, може да се почувствувате преоптоварени од демотивацијата за работа и ќе сакате да се фокусирате на слободното време. Не обидувајте се да се борите со тоа бидејќи ќе се чувствувате среќни само ако ги задоволите своите потреби. Ако сепак сакате да работите на вашата кариера, обидете се да контактирате со колега кој можеби ќе ужива во ваше друштво.

Мај е и месец на љубовта. Ако имате партнер, ќе сакате да поминувате повеќе време со него. Меѓутоа, ако сте слободни, внимавајте, може да станете депресивни.

Бик

Во мај кај бикот ќе се разбуди силна желба за љубов и физички контакт. Но, истовремено постои опасност од зголемена потреба за контрола и посесивност кон партнерот, нешто што никако не е пожелно и може да доведе до разочарување. Затоа, ослободете се од тие тенденции, дајте му простор на партнерот и уживајте во заедничките моменти.

Овој период ќе ви донесе нова животна енергија и ќе ви отвори врати кон личен развој. Искористете ги можностите и не дозволувајте ништо да ве обесхрабри.

Под влијание на Сонцето, во мај биковите ќе ја вратат самодовербата во сите сфери од животот. Тоа го прави овој месец идеален за повторно соочување со предизвици што досега сте ги избегнувале мислејќи дека не сте доволно способни. Овој пат може пријатно да се изненадите. Ќе бидете посамостојни, дури и малку себични, па најдобро е да ги решавате обврските самостојно.

Влијанието на Сонцето носи и желба за доминација и контрола над другите, што треба да го имате на ум, особено ако размислувате за воспитување деца. Можеби токму сега е најдобриот момент за тоа.

Близнаци

Во мај близнаците ќе бидат фокусирани главно на односите. Конечно ќе најдете хармонија, а вашите емоции ќе се стабилизираат. Постепено ќе се засили способноста за емпатија со другите и приспособување на комуникацијата според нивните чувства. Токму затоа ќе можете да ги вратите на своја страна оние што се оддалечиле од вас на некое време и ќе најдете заедничка основа. Во овој период ќе бидете подложни на зависности, па внимавајте што правите.

Во мај близнаците ќе се обидат да го компензираат своето опкружување и конфликтите што ги предизвикале во претходните месеци. Благодарение на Венера, тоа ќе оди лесно бидејќи оваа планета ќе ви даде трпение, посветеност и безусловна љубов. Но, не очекувајте дека сè ќе се поправи со неколку слатки збора. Некои односи едноставно се премногу нарушени. Оваа планета ќе ве стигне и по прашањето на пари. Често ќе имате желба да купувате работи што всушност нема да ги користите.

Рак

Во мај ракот ќе се соочи со проблеми во односите кои се акумулирале долго време. Малите знаци што ги занемарувате ќе излезат на површина и ќе прераснат во потешки проблеми што ќе треба да се решаваат. Меѓутоа, во овој период овие работи ќе ве исцрпат. Не е потребно да решавате сè одеднаш; важно е да започнете со промени чекор по чекор. Ако немате партнер, овој период нема да биде најдобар за започнување нови врски; искористете го повеќе за да ги разберете вашите соништа и потреби.

Во мај Марс негативно ќе влијае врз сите што се родени во овој знак. Ќе имате тенденција да ги заобиколувате проблемите, одложувајќи ги за подоцна. Од друга страна, вашиот заштитнички инстинкт ќе биде посилен од вообичаено. Ако некој ваш близок е загрозен, ќе го браните по секоја цена и нема да се двоумите да користите физичка сила. Меѓутоа, оние што ќе се обидат да ги потиснат своите чувства, само ќе постигнат неоправдан гнев.

Лав

Во мај лавот ќе почне да размислува за семејството. Ова ќе биде придружено со желба да ги продлабочи односите со партнерот и децата. Сè друго во овој период ќе трнете настрана и ќе се фокусирате само на вашето семејство и среќата. Ова ќе ве направи совршен партнер и родител. Ако сè уште немате семејство, овој месец е совршено време за да запознаете нови луѓе. Затоа, искористете ја оваа можност, излегувајте и мешајте се со луѓето, бидете отворени за нови искуства и бидете свои. Ве очекуваат пријатни моменти.

Мај може да биде возбудлив за лавовите, особено кога станува збор за семејството. Хороскопот укажува дека може да се случи огромна промена. Овој месец ќе биде месец на љубовта; можно е да добиете одлични вести за нечија венчавка или бременост.

Овој месец ќе биде полн со среќа и мир за вас, па ќе имате тенденција да заборавите на работата или училиштето и наместо тоа, ќе уживате во вашето време во активност на отворено.

Девица

Мај ќе биде предизвикувачки месец за девиците. Особено во областа на кариерата, ќе има многу пречки што ќе треба да ги пребродите. Нема да биде лесно, но ќе се справите. Со вашата трпеливост, која дефинитивно нема да ви недостига овој месец, можете да направите многу, а дополнително ќе стекнете вредно искуство што можете да го искористите подоцна на работа. Но, во односите ќе се соочите со страв од искреност, што подоцна може да се врати како бумеранг против вас. Ако нешто не ви се допаѓа, кажете го сега.

Во мај девиците ќе бидат под значајно влијание на Јупитер. Тој ќе биде одговорен за тоа што ќе бидете гладни за нови информации. Што се однесува до семејството, ќе имате тенденција да се однесувате многу внимателно кон сите и да направите сè што можете за да избегнете каква било штета. Сепак, понекогаш ќе биде подобро да ги кажете работите директно. На овој начин можете значително да го забрзате нивното решавање.

Вага

Мај ќе донесе љубов и страст во животите на вагите. Оние што се во врска можат да се радуваат на повторно наоѓање на искрата. Ќе се чувствувате како да сте повторно заљубени и повторно ќе се посакувате еден со друг. Оставете ја оваа голема енергија да тече и уживајте во неа. Обидете се да резервирате престој во хотелски одморалиште само за вас двајца и не дозволувајте ништо да ви го наруши мирот. Ако сте слободни, ве очекува период полн со флерт и непроспиени ноќи. Вашата харизма ќе светка од далеку и ќе го освоите секој на кој ќе му се насмеете.

Благодарение на Венера, ќе напредувате во сите аспекти од животот. Тие што се во врска ќе уживаат во вниманието на своите партнери, кои ќе чувствуваат потреба да се грижат за нив и да ги прават среќни. Оние слободните ќе уживаат во зголеменото внимание од спротивниот пол, што ќе го зголеми нивното самопочитување.

Внимавајте на своето здравје, особено во крајот на мај. Треба да го намалите консумирањето алкохол бидејќи следната полна месечина може да предизвика некои здравствени проблеми со бубрезите. Ако почувствувате потреба, чаша вино е во ред, но подобро е да ги одложите забавите и прославите за следниот месец.

Скорпија

Мај ќе биде време за љубов и љубовни врски. Скорпиите можат да го искористат овој прекрасен период за да ги однесат своите сакани на одмор, бидејќи тоа е уникатна можност да поминете неколку убави моменти заедно. Тие што немаат партнер ќе имаат голема шанса да го сретнат вистинскиот овој месец. Во мај нема да има проблеми што треба да се решаваат и ќе можете да уживате само во сегашниот момент. Поради тоа, ќе зрачите со многу позитивна енергија и луѓето околу вас ќе бидат воодушевени од вас.

Ќе се чувствувате одлично во односот со вашиот партнер во мај. Излезете со него од градот за викенд или почестете се со пријатна и опуштена вечер во спа-центар. Скорпиите кои се слободни ќе уживаат во излегувањата бидејќи ќе бидат неодоливи, благодарение на влијанието на Венера.

Исто така, на работното место ќе ви оди одлично. Идеите само ќе се појавуваат и ќе ја искористите можноста да продолжите напред, и ќе бидете успешни. Само бидете внимателни да не бидете премногу немилосрдни и себични.

Стрелец

Мај ќе биде месец на личен развој за вас. Стрелците ќе ги заострат сите свои сетила, што ќе им помогне да се ориентираат во сите аспекти од нивниот живот, особено во односите. Ќе бидете отворени за нови информации и искуства. Сепак, можно е понекогаш да изгледате малку пречувствителни во некои ситуации, што може да го оддалечи вашиот партнер. Најдобриот избор за вас е да ги оставите емоциите да течат слободно, внимателно да ги набљудувате и потоа да донесете заклучок. Тоа ќе ви помогне да се движите напред во животот. Во овој период ќе ги средите вашите приоритети и цели и ќе ги следите.

Во мај стрелците, под влијание на Јупитер, ќе имаат преголеми очекувања од животот. Веројатно ќе очекувате максимално внимание и грижа од вашиот партнер, но може да бидете разочарани. Вашиот партнер знае колку сте способни и знае дека нема потреба да се грижи за вас, бидејќи можете да се справите со сè сами.

Овој месец е совршено време да размислите за вашите лоши навики и да започнете да се борите со нив. Иако на прв поглед може да изгледа недостижно, тоа сигурно ќе ви помогне да се движите напред и да станете подобра верзија од себе.

Јарец

Мај ќе донесе зголемено самопочитување и силни амбиции за јарците. Ќе успеете да го постигнете она што сте си го поставиле како цел, и ништо нема да ве одврати од тоа. Ќе уживате да бидете центар на внимание на другите; нема да се грижите дали луѓето зборуваат за вас убаво или не; едноставно ќе сакате да бидете темата на нивните разговори. Вашето себично однесување ќе доведе до расправија со близок пријател и подоцна ќе се каете за тоа. Најдоброто што можете да направите овој месец е да се фокусирате само на вашите цели. Ќе биде добро да додадете некоја физичка активност во вашиот распоред; вашето тело подоцна ќе ви се заблагодари.

Во мај јарците можат побрзо да ги постигнат своите цели. Иако календарската година е сè уште во својата половина, ќе сакате веќе да сте постигнале сè што сте си поставиле за оваа година, благодарение на влијанието на Марс. Ќе бидете строги кон себе и кон другите, и ако некој ве предизвика, тоа ќе доведе до непријатна расправија. Сепак, ќе бидете убедени дека сте во право и нема да сакате да слушате други мислења.

Единственото нешто што ќе ве одвлекува од напредокот ќе биде вашата расеаност. Поради вишокот енергија, нема да можете да седите на едно место долго и ќе преминувате од едно на друго без да завршите нешто.

Водолија

Мај ќе донесе некои контрадикторни чувства за водолиите. Ќе се најдете на крстопат во вашиот приватен живот и нема да знаете кој правец да го изберете. Вашиот љубовен живот ќе ви биде најголем товар. Ќе започнете да се прашувате дали вашиот партнер е вистинскиот, а спомени од вашата стара љубов ќе почнат да се појавуваат и ќе започнете да ги споредувате двата односи. Треба да се потрудите да најдете внатрешен баланс и да се исклучите. Ќе ви годат одењето на прошетка во шумата, свеж воздух и некоја физичка активност. Ќе се чувствувате обновено и кога ќе бидете со други луѓе, па поканете некој од вашите пријатели на чаша вино и уживајте заедно.

Во текот на овој месец вашите врски може да бидат хаотични. Го обожавате вашиот партнер, но и покрај тоа, често ќе се навраќате на вашата последна врска и ќе размислувате што сте направиле погрешно. Односот со вашиот поранешен партнер не е најдобар, и би сакале да го промените тоа.

Ќе имате точна перцепција на фазите на месечината. Тоа ќе влијае врз вашето расположение, вашата посветеност на работа и врз вашето здравје. Ќе бидете подложни на болки во зглобовите, а вашата кожа ќе биде чувствителна. Затоа, не двоумете се да инвестирате во квалитетни кремови за тело и витамини.

Риби

Во овој период ќе чувствувате многу љубов во себе. Мај ќе донесе многу нежност и љубов, кои ќе ги ширите околу себе. Овој месец е идеален за запознавање нови луѓе и за зајакнување на вашите врски. Благодарение на вашиот природен шарм, ќе им го привлечете вниманието на другите луѓе, кои ќе се чувствуваат безбедно со вас. Исто така, имате неверојатна способност за сочувство, па ќе им бидете поддршка на сите што ќе имаат потреба. Помагањето на другите ќе ве задоволи, а истовремено ќе ви помогне да ги разјасните вашите мисли. Можеби ќе донесете некои заклучоци во врска со вашиот однос со партнерот.

Мај е месец на љубовта за многу луѓе и сигурно нема да биде поинаку за рибите. Природно, ќе бидете возбудени, но ако вашиот партнер ве разочара, начините на кои ќе се справите со тоа можат многу да откријат за природата на вашата врска, што можеби не сте го признавале долго време. Затоа, ова е одлична можност да застанете малку и да размислите дали сте задоволни во вашата врска или не.

Овој период може да донесе и жалење по минатото. Не треба да копате премногу длабоко, подобро е да гледате напред.

