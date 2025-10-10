Меџити контра Мицкоски: Нема да има предвремени парламентарни избори

Кандидатот за градоначалник на Чаир од коалицијата ВРЕДИ, Изет Меџити, беше прашан од новинарите дали може да има предвремени парламентарни избори по локалните избори.

Тој јасно изјави дека нивниот фокус останува на локалните избори и дека сите шпекулации за предвремени парламентарни избори се неосновани, се вели во соопштението на ВРЕДИ.

„Некој сака да лаже, да го мотивира својот електорат дека ова се локални избори и по локалните избори ќе одиме на парламентарни избори. Мислам дека кога овие луѓе од АКИ ќе ги видат резултатите од локалните избори, ќе заборават на парламентарните избори. Значи, сега сме фокусирани на локалните избори, Владата има легитимитет, има бројки, има задачи пред себе, има програма пред себе и нема потреба да правиме дополнителни трошоци за предвремени парламентарни избори. Изборите ќе бидат регуларни кога ќе бидат закажани“, рече Меџити.

Неговата изјава доаѓа во време кога шпекулациите за предвремени парламентарни избори беа тема на дискусија во јавноста, но Меџити подвлече дека приоритет останува конкретната работа за граѓаните и исполнувањето на сите обврски преземени кон нив.

За време на посета на Струмица, Мицкоски изјави дека по очекуваната победа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата на годинашните локални избори, логично е да се оди и на предвремени парламентарни избори. Но, како што рече, за таа одлука ќе се водат не од политичкиот туку од интересот на државата.

„Ако тоа го гледаме како политичка одлука би се согласил, но ако го гледаме од државна логика тогаш поинаку размислуваме. Но, ќе видиме. Прво да се случат работите, па потоа ќе носиме одлуки“,изјави премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ на денешниот Бизнис форум во Струмица.