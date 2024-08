Мислела дека и е лошо од пијачката, но всушност била тешко болна! Подмолните симптоми укажуваа на ужасна состојба

0 SHARES Сподели Твитни

Кара Пајпер, 22-годишна студентка, уживала на одмор на Бали кога наеднаш почнала да се чувствува екстремно болна, со симптоми слични на грип, несвесна дека заболела од денга треска.Кара Пајпер била во Бали, Индонезија две недели кога одеднаш почнала да се чувствува многу лошо, како, како што рече, да ја удрил автобус. 22-годишникот имал висока температура, главоболки, болки во мускулите и екстремен замор, сите вообичаени симптоми на денга треска.Денгата, позната и како „коскена треска на кршење“, е инфекција која се пренесува со каснување од комарец што предизвикува тешка болест слична на грип.Повеќето луѓе закрепнуваат во рок од една до две недели, но некои може да завршат во болница. Во некои случаи, денгата може да биде фатална.Таа се однесуваше како да е „опседнато“ View this post on Instagram A post shared by Cara Pyper (@caraapyperr)На видеото снимено од нејзината пријателка, Аби Ворески, Кара може да се види како мавта со рацете додека спие, изгледа опседната, како да се обидува да ги одврати мувите. Аби дури се пошегува дека мислела дека можеби ќе треба да „го повика свештеникот“ откако ги видела морничавите потези на нејзината пријателка.Кара тогаш не сфатила дека има денга треска и мислела дека тоа е само мамурлак, па се обидела да продолжи со своите вообичаени активности.– Беше пекол. Се чувствував ужасно лошо, буквално како да ме удрил автобус. Целото тело ми беше тешко и болно. Мислев дека сум само исцрпена од временската разлика или можеби од алкохолот. Бев во шок кога се разбудив и го видов видеото што го сними Аби. Тоа навистина ме исплаши. Не знам дали имав халуцинации во сон или што точно се случува, но тоа беше еден од првите денови кога ја добив оваа болест. Не знам дали замислував муви во сон, но никогаш порано не сум се однесувал така додека спиев. Беше навистина лошо. Мојата пријателка беше очигледно преплашена, мислеше дека ќе мора да повика свештеник – вели Кара, пренесува The Sun. View this post on Instagram A post shared by Cara Pyper (@caraapyperr)Кара, која моментално студира образование на универзитет, вели дека поминала низ „пекол“ додека се обидувала да продолжи да ужива и да истражува на одмор.Симптоми на денга треска:трескасилна главоболкаболка зад очитеболки во мускулите и зглобовитегадење и повраќањешироко распространет осипболки во стомакотгубење на апетит

