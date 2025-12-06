Молдавија има проблеми со струјата поради руските напади врз енергетскиот систем на Украина

Молдавскиот оператор за пренос на електрична енергија „Молделектрика“ се соочува со тешкотии поради синоќешните руски напади врз енергетскиот систем на соседна Украина и побара помош од Романија со електрична енергија.

„Големата електрана е исклучена, а интерконекциите се приближуваат до својата граница. Поради надминување на планираниот проток, Молделектрика побара итна помош од Романија“, се вели во соопштението.

Русија синоќа нападна енергетска инфраструктура во регионите Чернихив, Запорожје, Лвов и Дњепропетровск во Украина.

Украинското Министерство за енергетика објави дека неколку области (Киев, Чернигов, Лвов, Одеса, Запорожје, Днепропетровск и Николаев) биле погодени од нападите, кои предизвикале прекини во електричната енергија.

Руското Министерство за одбрана изјави дека биле нападнати компании од „украинскиот воено-индустриски комплекс и енергетската инфраструктура што го поддржува неговото функционирање“, како и пристанишни објекти што се користат „во интерес на украинските вооружени сили“.