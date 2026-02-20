НАСА испраќа прв човечки екипаж околу Месечината по 50 години

НАСА треба да го лансира Артемис II на 6 март, првата мисија со екипаж во орбитата на Месечината по повеќе од 50 години. Тоа ќе биде и најдолгиот човечки вселенски лет. Четири астронаути ќе направат 10-дневно патување околу другата страна на Месечината и назад, отворајќи го патот за идните слетувања на Месечината, објавува Би-Би-Си.

Датумот на лансирање беше одреден по успешната „мокра генерална проба“ – клучен тест пред лансирање за време на кој ракетата се полни со гориво и поминува низ целосно одбројување. Тоа беше втора таква проба од тимот на Артемис во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида.

Првиот обид, одржан на почетокот на февруари, беше прекинат поради истекување на водородно гориво на лансирната рампа. Лори Глејз од НАСА потврди на прес-конференција дека проблемите, вклучително и оние со заптивките и филтрите, сега се решени.

„Вчера, успеавме целосно да ја напојиме ракетата SLS во планираниот временски рок и успешно спроведовме симулација на одбројување на лансирањето“, рече таа.

Екипажот на „Артемис II“ се состои од тројца Американци – Рид Вајсман, Виктор Гловер и Кристина Кох – и Канаѓанецот Џереми Хансен. Патувањето ќе започне со џиновската ракета на НАСА, висока 98 метри, „Space Launch System“ (SLS). Ракетата летала само еднаш претходно, во ноември 2022 година, за време на мисијата „Артемис I“, но во тоа време немала екипаж.

Астронаутите ќе бидат сместени во капсулата „Орион“ на врвот на ракетата. Внатрешноста на вселенското летало со големина на минибус ќе биде нивен дом во следните десет дена, каде што ќе живеат, јадат, работат и спијат.

Првиот ден од мисијата ќе го поминат во Земјината орбита. Доколку сите системи се во ред, тие потоа ќе се упатат кон Месечината. Патувањето до Месечината ќе трае околу четири дена, а вселенското летало ќе ја заобиколи нејзината далечна страна, страната што никогаш не ја гледаме од Земјата.

Ќе лета на надморска височина помеѓу 6.500 и 9.500 километри над површината на Месечината, а неколку часа ќе бидат посветени на проучување и фотографирање на Месечината. По прелетувањето, ќе започне четиридневно враќање на Земјата. Мисијата ќе заврши со слетување на капсулата во Тихиот Океан.