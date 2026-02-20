НАСА спроведе втор тест за полнење на ракетата што ќе одреди кога астронаутите од „Артемис II“ ќе се упатат кон Месечината

0 SHARES Сподели Твитни

НАСА повторно се обиде во четврток да го наполни со гориво својот џиновски ракетен носач откако протекувањето ја спречи првата генерална проба и го одложи првото патување на астронаутите на Месечината по повеќе од половина век.

По втор пат овој месец, тимовите за лансирање пумпаа повеќе од 700.000 галони (2,6 милиони литри) суперладено гориво во ракета на лансирната рампа. Не беа пријавени значителни протекувања до половина од постапката.

Ова е најкритичниот и најтешкиот дел од дводневното одбројување на тестовите. Исходот ќе одреди дали датумот на лансирање на мисијата „Артемис II“ на Месечината во март со четиричлен екипаж е воопшто можен.

За време на тестот пред две недели, опасни количини на преладен течен водород протекоа од врските помеѓу рампата и ракетата „Систем за вселенско лансирање“ (SLS), висока 98 метри. Потоа инженерите заменија две заптивки и затнат филтер со надеж дека тестот за повторно полнење во вселенскиот центар „Кенеди“ ќе помине непречено.

НАСА нема да одреди датум за лансирање на мисијата „Артемис II“ сè додека не помине низ демонстрацијата за полнење гориво. Како и минатиот пат, екипажот, составен од тројца Американци и еден Канаѓанец, го следеа тестот од далеку.

Најраниот можен датум за полетување на астронаутите е 6 март. Тие ќе станат првите луѓе што ќе летаат на Месечината, на десетдневно патување до Месечината и назад без запирање, од Аполо 17 во 1972 година. Тие нема да влезат во орбитата околу Месечината ниту ќе слетаат на нејзината површина.

НАСА се бори со протекување на водородно гориво уште од ерата на вселенските шатли, од кои потекнуваат многу SLS мотори. Првиот беспилотен тест лет на програмата „Артемис“ беше приземјен со месеци поради протекување на водород пред конечно да полета во ноември 2022 година.

Поминувањето на годините помеѓу летовите дополнително го влошува проблемот, според новиот администратор на НАСА, Џаред Исакман, технолошки претприемач кој финансирал неколку летови во орбитата со SpaceX со свои пари.

Само два месеци по неговиот мандат, Исакман веќе ветува дека ќе ги редизајнира врските за гориво помеѓу ракетата и платформата пред следното лансирање на мисијата „Артемис III“. Таа мисија, која е сè уште за неколку години, е закажана да се обиде да слета двајца астронаути во близина на јужниот пол на Месечината.

„Нема да лансираме ако не сме подготвени, а безбедноста на нашите астронаути ќе остане апсолутен приоритет“, рече тој минатата недела на платформата X.

Исакман ја повтори потребата од безбедност и за време на тестот за полнење гориво во четврток, објавувајќи остар извештај за програмата за капсули „Старлајнер“ на „Боинг“, која остави двајца астронаути заглавени на Меѓународната вселенска станица со месеци. Тој рече дека кризата можела да резултира со губење на екипажот, и ја припиша одговорноста и на „Боинг“ и на поранешното раководство на НАСА.

