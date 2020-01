Како што пред помалку од десет минути извести стратешкиот систем за опасност, од страна на Иран се лансирани ниво ракети кон американски цели во регионот на Ирак.

Претходно известивме дека се подигнати американски авиони и најверојатно ќе уследи одоговор на нападот на базата Ал Асад.

Getting reports of a new wave of IRBM launches from Iran, targets unknown.

— DEFCONWarningSystem (@DEFCONWSALERTS) January 8, 2020