„Најгрдиот заводник“ стана татко по четврти пат: 28 години помлада убавица роди син

На 7 јануари, Винсент Касел и Нара Баптиста станаа родители и го добија своето прво дете, по нешто повеќе од една година врска.Францускиот актер Винсент Касел (58) и неговата девојка, бразилската манекенка Нара Баптиста , која има 28 години, станаа родители на момче на кое му го дадоа името Каетано , објави Vanity Fair.Ова е прво заедничко дете за славната двојка, додека Касел стана татко по четврти пат .„ Погодете кој е роден на 7 јануари 2025 година. Тој е веќе паметен, полн со здравје, љубов и поезија. Најголемиот фраер досега“, напиша актерот во објавата со која ја објави среќната вест. View this post on Instagram A post shared by VEENTZ (@vincentcassel)Во средината на 2024 година, Нара и Винсент ја прославија првата годишнина од нивната врска , по што во јавноста стигна информација дека го чекаат своето прво дете .Разликата меѓу нив е 30 години, поради што редовно го привлекуваат вниманието на медиумите, а иако им се предвидуваше кратка љубовна врска, парот е во стабилна врска и за нив 2025 година започна на најубав начин.Францускиот актер од бракот со познатата Моника Белучи има две ќерки Дева и Леони , додека ќерката Амазони ја има со манекенката Тина Кунаки (27) со која беше во брак пет години . Тие раскинаа во 2023 година. View this post on Instagram A post shared by N A R A H (@narahbaptista)Многумина веруваа дека убавицата Тина е „света“ со новата девојка – Нара Баптиста, бидејќи таа неодоливо го потсетува на неговата поранешна сопруга . Тие се зближиле откако се допишувале на Инстаграм, а потоа и во Рио каде останале и двајцата.Во 2020 година, Нара Баптиста беше финалистка на австралискиот натпревар за Мис Универзум, по што се пресели во Бразил, каде што е родена, поради деловна понуда.

