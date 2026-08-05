Најмалку девет лица повредени во сообраќајка на патот Прилеп-Битола, меѓу нив и српски државјани

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Тешка сообраќајна несреќа се случила утрово на патот Прилеп – Битола. Повредени се најмалку девет лица при судир на четири возила.

Лекарска помош им е пружена на повредените во Клиничката болница во Битола, а оттаму информираат дека едно лице е во потешка здравствена состојба и се третира оперативно.

Шест лица се наоѓаат на Одделението за хирургија, а тројца патници по укажаната лекарска помош се пратени на домашно лекување. Меѓу повредените има и државјани на Србија.

Од Обвинителството информираат дека јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Битола извршил увид и дал повеќе наредби и насоки за целосно испитување на причините за несреќата.

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