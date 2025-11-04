На Австралијците им е ветено дека ќе користат три бесплатни часа сончева енергија дневно

0 SHARES Сподели Твитни

На клиентите нема да им требаат соларни панели за да имаат корист од шемата – но ќе им треба паметно броило

Домаќинствата во три држави наскоро ќе имаат пристап до три бесплатни часа електрична енергија дневно.

Понудата „споделувач на сончева енергија“, која ќе биде достапна од јули следната година, е дизајнирана да ги охрабри домаќинствата да користат повеќе енергија во средината на денот – кога сончевата енергија е во изобилство.

Министерот за енергетика, Крис Бовен, изјави дека се надева оти иницијативата ќе и користи на мрежата со намалување на притисокот во шпицот.

„Ние сме соларна нација… со 4,2 милиони домаќинства со соларни панели на нивните покриви“, рече тој.

Како да добијам бесплатна сончева енергија?

На клиентите ќе им треба паметно броило за да ја искористат понудата. Домовите без паметен броило можат да побараат еден од нивниот продавач на енергија, а повеќето ќе го инсталираат бесплатно.

Различни енергетски компании можат да понудат различни планови за споделување на сончева енергија, под услов да ги исполнуваат минималните критериуми што ќе ги постави австралискиот регулатор за енергија.

Понатамошни детали за шемата сè уште не се финализирани, а одделот за енергетика и регулаторот моментално бараат повратни информации.

По првичното воведување, владата планира да се консултира со други држави, со цел да ја прошири понудата на други места до 2027 година.

Кои домаќинства најверојатно ќе имаат најголема корист?

Боуен вели дека понудата за споделување на соларна енергија ќе им даде предност на домаќинствата кои можат да ја префрлат својата потрошувачка на енергија во периодот со нулти трошоци за електрична енергија – како професионалци или семејства кои работат од дома, пензионери или клиенти со паметни апарати закажано да се вклучат во средината на денот.

За други, делењето на сончевата енергија можеби не е најевтината достапна понуда. „Никогаш не се тврдеше дека ова е универзално решение за проблемите на сите“, вели Боуен.

Брајан Спак, генерален менаџер за политики и застапување во „Енерџи Конзумсрс Австралија“, вели дека домаќинствата со ниски приходи може да имаат ограничена можност да имаат корист од овие планови.

„Најдобриот начин да се максимизираат заштедите е да се користи повеќе енергија кога струјата е бесплатна, а помалку кога е скапа… но ова е полесно да се каже отколку да се направи“, рече тој.

„За домаќинствата каде што никој не е дома во текот на денот, може да им биде тешко да користат поевтина енергија.“

Како да ја искористам максимално бесплатната енергија?

Хелен Оуки, извршен директор на „Ренв“, национална непрофитна организација која се залага за одржлив живот, вели „Станува збор за паметно управување со времето“.

„Вклучете ја машината за миење садови, машината за перење или машината за сушење алишта среде ден, наместо навечер. Поставете го системот за топла вода или топлинската пумпа да работат во текот на дневните часови.“

Домаќинствата исто така можат да постават тајмери ​​за претходно загревање или ладење на своите домови во време кога електричната енергија е бесплатна или евтина, вели таа.

„Ако имате електрично возило, можете да го вклучите за пладневна „соларна ужина“ наместо да го полните преку ноќ.“

Оуки вели дека добро изолиран, ефикасен и целосно електричен дом ќе „направи секој киловат да оди подалеку“.

„Заменувањето на гасните апарати со електрични опции што можете да ги користите во текот на денот е еден од наједноставните начини да добиете поголема вредност од соларната енергија – без разлика дали е на вашиот покрив или на некој друг!“

Дали бесплатната сончева енергија ќе ги направи моите сметки поевтини?

Некои се скептични во врска со потребата од владина интервенција.

„Не сум сигурен дека некој нужно ќе има корист. Тоа зависи од вкупната потрошувачка и цените што важат надвор од тие периоди“, вели проф. Брус Маунтин, директор на Центарот за енергетска политика на Викторија.

„Ова е популистичка глупост“, вели тој. „Овие работи долго време постојат на пазарот. Нема потреба да се наметнуваат.“

Домаќинствата веќе можат да изберат планови со периоди со нула трошоци, вели Маунтин – и тој самиот користи еден таков во последните три години, менувајќи ја машината за миење садови, машината за перење и полначот за електрични возила за да ги искористи максимално тие часови.

