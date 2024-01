НА СМРТНАТА ПОСТЕЛА НА КРАЛИЦАТА ЕЛИЗАБЕТА ПРОНАЈДЕНА ЦРВЕНА КУТИЈА: Сега МИСТЕРИЈАТА е решена и откриено е што имало во неа

0 SHARES Сподели Твитни

Последните моменти на кралицата Елизабета Втора ги опиша нејзиниот најблизок соработник во извонреден и длабоко трогателен меморандум, чии делови денеска за прв пат објавија британските медиуми. Сер Едвард Јанг, приватен секретар на покојната кралица, беше во Балморал кога почина на 8 септември 2022 година.

Еве како почина кралицата Елизабета Втора. „Многу мирна. Во сон. Помина незабележано. Беше длабока старост. Не беше свесна за ништо. Немаше болка“, се вели меѓу другото во овој документ.

Овој запис до сега не е објавен во јавноста, а се наоѓа во Кралската архива, пишува „Дејли мејл“. Реченицата напишана погоре претставува само фрагмент од инсајдерски приказ за храброста, трудољубивоста и посветеноста на должноста на покојниот монарх во нејзините последни часови. Сето тоа е откриено во новата биографија, „Charles III: New King, New Court. The Inside Story“ од истакнатиот автор и кралски истражувач Роберт Хардман.

Црвената кутија на смртната постела на кралицата Елизабета Втора

Биографијата, исто така, откри дека набргу откако Сер Едвард ја напишал гореспоменатата белешка, пешак донел заклучена црвена кутија за документи што била пронајдена на смртната постела на кралицата Елизабета. Внатре во кутијата, вработените пронашле две запечатени писма – едното упатено до нејзиниот син и наследник, кралот Чарлс III, а другото до Сер Едвард.

Иако е малку веројатно дека нивната содржина некогаш ќе биде објавена, самото постоење на писмата покажува дека Елизабет препознала дека нејзиното време на земјата е при крај. Во кутијата беа пронајдени и документи со кои се занимавала во неделите пред нејзината смрт и последниот кралски налог, имено нејзиниот избор на кандидати за престижниот Орден, кој им се дава на поединци за извонредна услуга низ Комонвелтот.

„Дури и на нејзината смртна постела, имаше работа да се заврши. И таа го направи тоа“, пишува Хардман за нејзината непоколеблива посветеност на нејзините должности.

Што друго е откриено за последните часови на кралицата Елизабета Втора?

И покрај стравувањата за нејзиното здравје, смртта на кралицата била толку ненадејна што Чарлс во последен момент морал да се качи со хеликоптер до Балморал, а за време на летот ги прочитал белешките на „Лондонскиот мост“, што беше името на договорениот план за акција по нејзината смрт.

Кралот Чарлс и кралицата Камила поминале еден час сами со Елизабета пред таа да умре. Чарлс лично ги покани и двата сина, Хари и Вилијам, да отпатуваат во Шкотска што е можно поскоро за да се збогуваат со нивната баба. Во тој момент, тој веруваше дека кралицата има денови да живее, а не часови.

До смртната постела на кралицата Елизабета, се менуваа принцезата Ана, нејзината ќерка Анџела Кели, нејзиниот стилист и доверлив човек, заедно со пречесниот Кенет Мекензи, кој ги читаше нејзините редови од Библијата.

Чарлс, кој отишол да ја расчисти главата откако ја запознал мајка си, ја добил веста за нејзината смрт додека се враќал во Балморал. Кралот неколку пати се обидел да го повика својот помлад син Хари за лично да ја соопшти веста за смртта на Елизабета, но принцот бил во авион и не можел да го добие.

Пронајдете не на следниве мрежи: