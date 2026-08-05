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Мајкл Даглас имаше посебна поддршка од својата ќерка на гала вечерата во Мајорка, Шпанија, која беше покрај него додека ја примаше важната награда.

Славниот актер Мајкл Даглас (81) се појави на настан во Шпанија држејќи ја за рака својата 23-годишна ќерка Керис . Во темно сино сако и бела кошула со раскопчана јака, тој присуствуваше на гала вечерата каде што беше именуван за амбасадор на наградата „Тера д’Хонор“ во Мајорка, објави шпанскиот весник „Ел Мундо“.

Даглас беше меѓу првите 12 амбасадори што ја добија оваа чест.

Карис, која беше во брак со сопругата Кетрин Зета Џонс , за оваа пригода избра црн топ без прерамки и црни панталони, кои ги надополни со златни чевли и накит. Таа позираше насмеана покрај својот татко на настан одржан во културниот и образовен центар „Коста Норд“ во Валдемоса, кој го основал Даглас, според „Индипендент“.

Признанието „Тера д’Хонор“ го воспостави владата на Мајорка за да им оддаде признание на луѓето кои му ја претставиле на светот „суштината, идентитетот и начинот на живот“ на овој шпански остров, пренесува Ројтерс.

Додека Даглас доби признание за неговата долгогодишна врска со медитеранскиот остров, неговата ќерка Керис успешно ја гради својата кариера .

Минатата година таа дипломираше на Универзитетот Браун во Провиденс со диплома по филм и меѓународни односи, а потоа тргна по стапките на своите познати родители и се посвети на глумата.

Карис го имаше своето професионално театарско деби во јуни играјќи ја Нина во трагикомедијата на Антон Чехов „Галебот“ во Бруклин. Во објава на Инстаграм, размислувајќи за искуството, таа го опиша работењето на улогата како „прекрасно време“.

The post Нејзината мајка е една од најубавите жени, а нејзиниот татко е познат заводник: Дали знаете чија ќерка е? appeared first on Во Центар.

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