Нејзиното црвено бикини предизвика бурни реакции на мрежите

0 SHARES Сподели Твитни

Кендал Џенер уште еднаш покажа дека црвената боја е нејзин заштитен знак.Моментално најбараната манекенка неодамна позираше во минијатурни бикини, каде покажа исклучително витка линија.Иако често се гледа облечена од глава до пети, Кендал овој пат направи исклучок, покажувајќи го десното лице без трошка шминка.Фотографиите веднаш ги објави на својот официјален Инстаграм профил и со тоа ги воодушеви своите многубројни фанови ширум светот. View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner)„Ти си најубава од сите“, „Ја обожавам“, „Опседнат сум со твојата убавина“, беа само дел од коментарите…Навистина, нејзината природна убавина дојде до израз на овие фотографии, а насмевката на нејзиното лице го комплетираше целото искуство.

Пронајдете не на следниве мрежи: